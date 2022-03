Finals-Titel für Kanutin Sophie Koch und Trialbiker Oliver Widmann

Sophie Koch hat es allen gezeigt und sich bei den Finals 2021 zur Deutschen Meisterin im Einer-Canadier gekrönt. Nun kann die 23-jährige Kanutin an ihrem nächsten Traum arbeiten.

Sophie Koch von den Rheinbrüdern Karlsruhe hat sich bei den Finals 2021 die Deutsche Meisterschaft im Einer-Canadier gesichert. Die 23-Jährige siegte am Sonntag in Duisburg im Sprint gegen Annika Loske. Dritte wurde Ophelia Preller. "Es war ein gutes Rennen, es hat viel Spaß gemacht", sagte Koch, die in Tokio zusammen mit Lisa Jahn im Canadier-Zweier über 500 Meter an den Start geht. "Der Traum von einer Medaille ist sehr groß" sagte Koch.

Widmann gewinnt im Trial

Der Stuttgarter Oliver Widmann hat die Trialbike-Finals 2021 gewonnen picture-alliance / Reportdienste Fabian Sommer

Nicht zu Wasser, sondern an Land hat Oliver Widmann die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Bei den Trialbiking-Finals in Berlin gewann der Stuttgarter mir 330 Punkten vor Raphael Zehentner (260 Punkte) und Andreas Strasser (260 Punkte). Bereits am Samstag hatten sich Nina Reichenbach (Radsportclub Bretten) und Dominik Oswald (MSC Münstertal) ihre Meistertitel im Trialbking gesichert.