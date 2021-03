Nach ersten Lockerungen für den Breitensport, bleibt der Schwimmunterricht im Südwesten weiter außen vor. Es droht eine Welle von Nichtschwimmern mit drastischen Folgen. Eine gesonderte Betrachtung für den Schwimmunterricht findet in der Politik kaum statt - zum Ärgernis der Verbände und Vereine.

Nina Fiedler, die Präsidentin der SG EWR Rheinhessen-Mainz, sieht besorgt aus, wenn sie auf die aktuelle Situation im Schwimmsport angesprochen wird. Im SWR Sport Interview äußerte sie ihre Befürchtung, dass es zu steigenden Fällen von ertrinkenden Kindern kommen könne, wenn die Schwimmbäder weiter geschlossen bleiben. Trotz erster Lockerungen im Breitensport, gebe es keine Konzepte für die Schwimmbäder. Während in Frankfurt die Vereinsschwimmer wieder ins Wasser dürfen, bleibt dies in ganz Rheinland-Pfalz nur wenigen Kadersportlern vorbehalten. Viele besorgte Eltern hätten sich schon an Fiedler gewendet, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, ihren Kindern das Schwimmen beizubringen.

"Je später ein Kind das Schwimmen lernt, umso schwieriger wird es, dass es auch ein sicherer Schwimmer wird." Nina Fiedler - SG EWR Rheinhessen

Politik in der Verantwortung

Fiedler fordert von der Politik, die Bäder mit einem Hygienekonzept wieder zu öffnen, um zumindest der drohenden Welle an Nichtschwimmern etwas entgegensetzen zu können. "Schwimmen ist keine Kontaktsportart. Mit Schnelltests, abgegrenzten Bahnen und Kleingruppen kann man den Schwimmunterricht ermöglichen." Die Politik müsse mehr Verantwortung übernehmen. Die Problematik sei bereits vor Corona dramatisch gewesen und spitze sich nun weiter zu.

Südwestdeutscher-Schwimmverband: Kaderzuwächse keine Lösung

Anselm Oehlschlägel, Präsident des Südwestdeutschen Schwimmverband (SWSV), zeigt Verständnis für die Maßnahmen der Politik. Die oberste Priorität habe der Infektionsschutz. Zwar sei das Schwimmtraining selbst wenig gefährlich, da laut einer aktuellen Studie das Chlorwasser die Infektionsgefahr mit Corona-Viren verringere. Kritischen Infektionstreiber stellen aber die Anreise, die Umkleiden und der Weg zum Becken dar. Dass die Situation die Zahl an Nichtschwimmern erhöht und für eine ganze Generation fatale Folgen haben könnte, stellt Oehlschlägel nicht in Abrede.

"Ich würde mir deutschlandweit einheitliche Regelungen wünschen. Dass es in anderen Bundesländern möglich ist, schwimmen zu gehen, ist der Preis unserer föderalen Struktur." Anselm Oehlschlägel - Präsident SWSV

In einem offenen Brief von Mainzer Schwimmeltern - im Rahmen der Initiative #stimmedessportstärken - an den SWSV und den Schwimmverband Rheinland (SVR) wurde gefordert, die Kaderrichtlinien anzupassen. Damit hätten mehr Nachwuchssportler die Möglichkeit am Schwimmtraining teilzunehmen. Für Öhlschlägel keine praktikable Lösung: "Der Austausch mit den Sportverbänden und der Landesregierung hat uns signalisiert, dass wir damit nur die bestehenden Regeln umgehen und eine komplette Schließung des Schwimmbetriebes riskieren würden." Der einzige greifbare Ansatzpunkt für Oehlschlägel ist eine frühzeitige Öffnung beheizbarer Freibäder. Fiedler sieht in einer neuen Kaderrichtlinie ebenfalls keine Lösung, fordert jedoch unter Hygieneauflagen eine generelle Öffnung des Schwimmbetriebs für das Vereinstraining.

Fehlende Differenzierung in Baden-Württemberg

In den ersten leichten Öffnungsschritten für den Sport am 8. März fanden Schwimmbäder und Schwimmvereine auch in Baden-Württemberg keine Beachtung. Die Türen der Bäder blieben geschlossen. Zwar gelten Ausnahmen für Reha-, und Profisport sowie für die Vorbereitung angehender Abiturientinnen und Abiturienten, doch gerade aufgrund der Nichtberücksichtigung des Kinderschwimmens sahen sich die PräsidentInnen der Schwimm-, und DLRG-Landesverbände in Baden-Württemberg gezwungen, einen offenen Brief an die Landesregierung zu schreiben. Darin wurde eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen Nutzergruppen, insbesondere für Anfängerschwimmkurse, gefordert. Holger Voigt ist Geschäftsführer des Badischen Schwimm-Verband (BSV) und hat für die fehlende Differenzierung wenig Verständnis.

In den letzten Wochen gab es keine neue Stellungnahme von Seiten des Kultusministeriums. Auch der offene Brief blieb bisher unbeantwortet. Auf SWR-Anfrage heißt es: "Die Landesregierung vermeidet Sonderregelungen für den Sport nicht, sondern die Landesregierung hat sich aus Infektionsschutzgründen dazu entschieden, derzeit Schwimmbäder noch nicht zu öffnen".

„Anfängerschwimmen - ein Übungsleiter und fünf Kinder. Das ist weit weg von den Einkaufszentren, die in den letzten Wochen geöffnet waren“ Holger Voigt - Geschäftsführer BSV

Voigt befürchtet, auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen, dass die Hallenbäder bis zu der Öffnung der Freibäder Anfang Mai nicht öffnen werden. Für den Nachwuchs ein massives Problem. Laut Voigt werden die weitreichenden Folgen "weder von der Politik noch der Gesellschaft wahrgenommen". Außerdem sei der enorme Rückstau an Nichtschwimmern nicht alleine durch die Verbände zu bewältigen. Dazu brauche es eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

Ministerien verweisen auf übergeordneten Stufenplan

Das Innenministerium für Kultus und Sport in Rheinland-Pfalz verweist auf den Stufenplan von Bund und Ländern. Dort unterscheide man je nach Inzidenzzahl zwischen "Sport im Freien" und "Sport in gedeckten Anlagen". Eine gesonderte Betrachtung des Schwimmsports finde nicht statt. Darüber hinaus habe man keine belastbaren Zahlen zu einer drohenden Nichtschwimmer-Welle nach dem Lockdown. Allerdings sei - sobald die Bäder wieder geöffnet werden können - zusammen mit dem Landessportbund eine Fördermaßnahme für Schwimmsportvereine geplant, um neue Mitglieder zu gewinnen und "die allgemeine Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung zu verbessern".

Wie die Politik den enormen Rückstau an Nicht-Schwimmerinnen und Nichtschwimmern auffangen will, versucht das Kultusministerium Baden-Württemberg ebenfalls auf SWR-Anfrage zu beantworten: "Es gibt bereits Überlegungen, Schwimmkurse verstärkt in den Ferien anzubieten und beispielsweise in den Pfingstferien oder den Sommerferien zusätzliche Angebote zu machen. Es ist auch eine Überlegung, die Hallenbäder im Sommer parallel zu den Freibädern offen zu halten, um den Bedarf an Schwimmkursen in 2021 decken zu können".

Ob diese Überlegungen auch wirklich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Der Rückstau an Nicht-Schwimmern wird bis dahin weiter zunehmen.