Der Deutschland-Achter hat das große Ziel bei den Olympischen Spielen verpasst und Silber in Tokio geholt. Das deutsche Paradeboot musste sich im Finale auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben.

Als die Hupe für den Deutschland-Achter ertönte, sackte Richard Schmidt in sich zusammen. Die Arme brannten, die Erschöpfung war groß. Aber der große Traum ist geplatzt. Der Deutschland-Achter war geschlagen. Nach Silber in Rio 2016 wollte der Trierer mit dem Deutschland-Achter wieder zurück an die Spitze. Stattdessen die "Niederlage" gegen Neuseeland. Bronze ging an Großbritannien. "Wir haben alles geopfert. Unsere Gesichter sind noch ein bisschen leer", sagte Ocik. Erst nach einer Weile mischte sich in die anfängliche Enttäuschung der Stolz über das erreichte: "Aber wir haben auf jeden Fall Silber gewonnen. Ich bin super stolz."

Dabei hatte der Deutschland-Achter das Feld nach 500 Metern noch angeführt, es entwickelte sich in der Folge ein packendes und hochklassiges Finale der besten drei Teams. Deutschland ging als Dritter in die finalen 500 Meter und griff noch einmal an. In einem nervenaufreibenden Zielsprint gelang es noch, Großbritannien und die USA hinter sich zu lassen. Zum Sprung auf Platz eins reichte es aber nicht mehr.

Keine Dominanz im Olympia-Jahr

Die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Bender, die zuletzt dreimal in Folge WM-Gold gewonnen hatte, war bei der EM im Frühjahr mit Platz vier enttäuschend ins olympische Jahr gestartet, steigerte sich bei den folgenden Weltcups aber deutlich. Am vergangenen Freitag war der Achter mit einem überzeugenden Auftritt auf direktem Weg in den Endlauf eingezogen. Für den DRV endeten enttäuschende Sommerspiele mit "nur" zwei Silbermedaillen. Der deutsche Ruderverband muss damit erstmals seit Peking 2008 ohne Goldmedaille von Olympischen Spielen abreisen.