Olympia-Empfang mit Torte und einer Medaille aus Marzipan

In Tokio wurde Ricarda Funk Olympiasiegerin im Kanuslalom, widmete die Goldmedaille den Menschen in ihrer vom Hochwasser zerstörten Heimat Ahrweiler. Nun wurde sie in Bad Kreuznach empfangen, wo sie für den KSV startet. Nicht nur die Olympiatorte war dabei "mega-cool".

An diesem außergewöhnlichen "Feiertag" mitten in Bad Kreuznach braucht Ricarda Funk ausnahmsweise nicht selbst paddeln. Das übernimmt diesmal das engagierte Team ihres Vereins KSV Bad Kreuznach. In offenen Booten wird die Olympiasiegerin mit Live-Musik und bester Party-Laune über die Nahe gefahren. Viele Fans säumen die Ufer, stehen auf Brücken, applaudieren, schießen Erinnerungsfotos – und machen sogar spontan Geschenke.

Eine Torte als Geschenk

Ein Bäckermeister hat eine Olympia-Torte samt Marzipan-Goldmedaille gebacken und überreicht sie der berühmtesten Sportlerin der Stadt vom Ufer aus. Von einem Balkon in zehn Metern Höhe über dem Flusswasser seilt eine Anwohnerin sogar zwei Sektflaschen direkt ins Boot zu Ricarda Funk ab, die über soviel Zuspruch ganz perplex ist: "Dass ich von den Menschen hier so toll empfangen werde, ist eine tolle Wertschätzung der Leistung, dass es von außen anerkannt wird, was man da geschafft hat. Das ist immer noch etwas, was ich nicht begreifen kann, was dieses Jahr passiert ist."

Funk schreibt in Tokio Sport-Geschichte

Passiert ist nichts weniger als eine sporthistorische Bestmarke. Denn zum allerersten Mal ist es einer Athletin des Deutschen Kanu-Verbandes gelungen, dem Olympiasieg auch noch den Weltmeistertitel folgen zu lassen. "Der WM-Titel war die Kirsche auf die Sahne obendrauf", sagt Funk freudestrahlend. Und wieder lacht sie herzhaft und genießt es sichtlich, für ihr "mega-cooles" Jahr gefeiert zu werden. Doch eine Pause gibt es nicht an diesem Tag in Bad Kreuznach. Von der Boots-Party geht es direkt auf den Kornmarkt, wo die Stadt eigens eine Bühne samt Leinwand aufgebaut hat. Denn der Gold-Lauf von Tokio darf natürlich nicht fehlen. Wieder brandet großer Applaus auf. Und Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer betont im SWR-Interview die Bedeutung von Ricarda Funk für die Stadt, die weit über einen einzelnen Sieg hinausgehe: "Wir haben ganz viele, die sich ehrenamtlich engagieren, im Breitensport und in der Nachwuchsförderung. Und wenn das dann das Ergebnis ist, dann beflügelt das alle."

Gedanken gehen auch an die Ahr

Doch bei aller Euphorie schlägt die doppelte Goldmedaillen-Gewinnerin erneut nachdenkliche Töne an. Wie schon direkt nach ihrem Sieg in Tokio erinnert die an der Ahr großgewordene Ricarda Funk an die Opfer der Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres. "Es ist unfassbar traurig zu sehen, wie ich auf der einen Seite meinen Traum leben durfte, und im Ahrtal, also in meiner Heimat, es ein Alptraum war und eigentlich immer noch ist. Das hat sehr weh getan." Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen, der eigens aus Augsburg anreiste, bestätigt sich die menschliche Größe seiner Athletin: "Das zeigt ihre Empathie. Das zeigt, dass sie als Athletin über den Sport hinausdenkt, dass es im Leben auch wichtigere Dinge gibt." Rückblickend auf ähnliche Emotionen von Ricarda Funk in Tokio formuliert Pohlen eine erstaunliche Beobachtung: "Ich hatte so das Gefühl, wenn sie es hätte ungeschehen machen können, dann hätte sie vielleicht sogar ihre Goldmedaille dafür eingetauscht, dass es den Menschen im Ahrtal nicht passiert wäre."

Enorme Bedeutung

Es ist diese Empathie-Fähigkeit der Olympiasiegerin, aber auch ihre Bereitschaft, für jeden Autogramm- und Foto-Wunsch lachend zur Verfügung zu stehen, die ihre Fans beeindruckt an diesem Tag. Walter Senft, der umtriebige Organisator des KSV Bad Keuznach, weiß um den großen Stellenwert von Ricarda Funk: "Sie ist Vorbild für alle. Das bedeutet für die Stadt enorm viel. Und vor allem für den Verein. Wir haben keine Nachwuchssorgen!"

Eltern als Förderer

Ebenfalls stets dabei, wenn auch bescheiden im Hintergrund an diesem nacholmypischen Jubeltag in Bad Kreuznach: die Eltern, die schon früh die Leidenschaft für den Kanu-Sport gefördert haben. Claudia und Thorsten Funk sitzen denn auch wie selbstverständlich beim abschließenden Abendessen neben ihrer Tochter und genießen den Augenblick. "Das ist der Höhepunkt unserer Arbeit als Eltern, als Trainer, als Supporter. Die olympische Medaille als Krönung einer langjährigen Arbeit", formuliert Thorsten Funk. Seine Frau fügt lächelnd hinzu: "Das ist ein großer Lohn für Ricarda selbst. Aber auch für uns als Eltern und besonders für Ricardas Vater, der ja bis 2011 ihr Heimtrainer war!"

"Unfassbar dankbar"

Es ist wohl diese Mischung, die den Erfolg ausmacht: Erstklassige Förderung und Trainingsbedingungen am Olympiastützpunkt in Augsburg, engagierter Rückhalt durch ihren Verein KSV Bad Kreuznach und eben das enorme Engagement des Elternhauses in Bad Breisig. "Mein sicherer Hafen sitzt quasi neben mir", betont Ricarda Funk mit Blick auf Mama und Papa beim abschließenden Abendessen, "Sie unterstützen mich bei jeder Gelegenheit. Ich bin einfach unfassbar happy und dankbar, dass ich tolle Eltern habe."