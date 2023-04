In ihrem Element: Wasserballerin Elena Ludwig

Stressige Zeiten für Elena Ludwig. Die 18-jährige Wasserballerin des SSV Esslingen tanzt auf vielen Hochzeiten: Bundesliga, Nationalmannschaft - und jetzt kommen auch noch die Abitur-Prüfungen.

Hauptsache Action, hauptsache Wasser – dann ist Elena Ludwig in ihrem Element. Vor sieben Jahren entschied sich die 18-Jährige für das Ballwerfen statt das Bahnenziehen. "Ich war eigentlich Schwimmerin. Aber dieses Bahnenziehen war mir irgendwann viel zu langweilig." Dann wurde sie gefragt, ob sie es nicht mal mit Wasserball probieren wolle.

Das hat sie glücklicherweise gemacht. Denn Wasserball machte ihr Spaß. Also blieb sie bei dieser Sportart. Elena ist nicht nur Kapitänin beim SSV Esslingen, dem jüngsten Team der Frauen-Bundesliga. Seit einem Jahr geht sie als deutsche Nationalspielerin auch international auf Torejagd. "Das ist jedes Mal ein mega Gefühl, mit dem Adler auf der Brust für Deutschland spielen zu dürfen", sagt sie.

Strammes Pensum

Doch der Aufwand, den die junge Frau betreibt, ist enorm: Neun Mal pro Woche Training, dazu Spiele oder Trainingslager am Wochenende - und das alles neben den Vorbereitungen auf das Abitur. Das ist nur möglich, weil sie die Sportklasse der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart besuchen kann. "Hier haben wir zwei Mal pro Woche einen Frühtrainingskorridor", erzählt sie dem SWR. "Das heißt, wir haben in den ersten beiden Stunden keine Schule. Dann können wir ins Training gehen, und wir haben sehr viele ausgelagerte Fächer, die wir online erledigen können."



Am Montag wird Elena ihre erste Abiprüfung schreiben - parallel zur Bundesligasaison. "Es ist schon viel, was man unter eine Decke bringen muss", gibt sie zu. "Man braucht viel Disziplin. Ich möchte jetzt ein gutes Abitur machen. Ich versuchte, das Bestmögliche herauszuholen."

Die Mutter: "Sieh's doch mal etwas locker"

Dass sie fast mühelos das ständige Pendeln zwischen Schulklasse und Schwimmbecken bewältigt, beeindruckt vor allem zwei Menschen. Mama Susanne und Papa Martin sind Elenas größte Fans. "Sie ist sehr ehrgeizig", sagt Susanne Schlosser. "Elena reflektiert sehr viel, was sie noch besser machen kann." Lob mag sie nicht besonders, es bringe sie nicht weiter. Mit Kritik könne sie dagegen besser umgehen, weil sie immer besser werden wolle.



Gelegentlich ermahnt die Mutter: "Sieh's doch mal etwas locker." Auch Martin Ludwig, Elenas Vater, weiß um ihren ausgeprägten Ehrgeiz: "Die Olympischen Spiele sind ihr großes Ziel, aber nicht 2024 in Paris, sondern Los Angeles 2028."

Für diesen Traum nimmt Elena einiges in Kauf – lange Reisen, Lernen im Zug und das Erledigen der Hausaufgaben am späten Abend. Aber sie macht es gern, denn Wasserball ist ihre große Leidenschaft. Ihr Traum von einer Olympia-Teilnahme lebt.