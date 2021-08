per Mail teilen

"Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen", lautet ein altes Sprichwort. Von seinen Erlebnissen rund um Olympia 2021 in Tokio kann der Trierer Ruderer Richard Schmidt schon jetzt viel erzählen. Dabei haben die Spiele noch gar nicht begonnen.

Vor gut einer Woche ging für den Trierer Ruderer Richard Schmidt und die anderen Mitglieder des Deutschland-Achters der Flieger in Richtung Japan, zu den Olympischen Spielen. Das Ziel: Rechtzeitig anreisen, sich akklimatisieren.

Doch bevor es soweit war, schlug die Bürokratie zu. "Schon vor dem Abflug musste ich eine Fülle an Formularen ausfüllen und zwei Corona-Tests machen", erklärt Schmidt. In Japan angekommen, dann dasselbe Spiel: "Wieder Formulare und zwei Corona-Tests. Die Einreise hat fast fünf Stunden gedauert!"

Pendeln zwischen Hotel und Trainingsstrecke

Die Japaner seien sehr, sehr vorsichtig, sagt der 34-jährige Schmidt, haben Angst, dass die ausländischen Gäste Einheimische mit Corona anstecken. Das merken die Mitglieder des Deutschland-Achters auch aktuell in Kinosaki, einer Kleinstadt etwa 700 Kilometer von Tokio entfernt. Dort haben die Ruderer um Richard Schmidt ihr Trainingslager bis kurz vor dem Start der olympischen Regatten aufgeschlagen.

Die Deutschen Ruderer bereiten sich in Kinosaki, etwa 700 Kilometer von Tokio entfernt, auf die Olympischen Spiele vor Deutscher Ruderverband



"Die Menschen hier sind freundlich, aber zurückhaltend. Wir dürfen auch nichts allein machen, haben einen Fahrer, der uns vom Hotel zum Training und wieder zurückfährt." Das Hotel verlassen, sagt Schmidt, sei nicht erlaubt. Die Ruderer würden streng von der japanischen Gesellschaft getrennt. Außerdem gehöre der Corona-Test zur täglichen Routine.

Strenge Regeln auch im Olympischen Dorf

Ein Vorgeschmack auf das, was den Trierer Richard Schmidt, seine Kollegen aus dem Deutschland-Achter und alle Athleten bei den Spielen im Olympischen Dorf erwartet. "Auch dort müssen wir dann unter uns bleiben, dürfen das Dorf nicht verlassen!" Und auch die Regeln für die Zeit nach den Wettkämpfen sind streng. "Am 30. Juli ist das Finale, das wir hoffentlich erreichen - und 48 Stunden danach müssen wir Japan wieder verlassen haben", erklärt Schmidt.

Kein Sightseeing - dafür mehr Training

Nach den Wettkämpfen gilt also das Gleiche wie vor den Wettkämpfen: Keine Gelegenheit zum Sightseeing. Jetzt in der Vorbereitung heißt das für Schmidt und seine Kollegen: Mehr Zeit fürs Training. "Es geht für uns jetzt darum, uns an die hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen von etwa 30 Grad zu gewöhnen."

Der Deutschland-Achter um den Trierer Ruderer Richard Schmidt hofft auch in diesem Jahr auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Um dann top vorbereitet in die Regatten zu gehen, die für den Deutschland-Achter ab dem 25. Juli anstehen.

Hoffnung auf Zuschauer an der Strecke

Ob vor Zuschauern oder nicht, darüber wird das Internationale Olympische Komitee noch in dieser Woche entscheiden. Richard Schmidt hofft auf Zuschauer entlang der Strecke: "Sonst sind wir ja bei Wettbewerben nicht so mit Zuschauern verwöhnt. Bei Olympia sind die Ruderstrecken aber normalerweise immer voll. Deshalb wäre es schade, wenn keine Fans dabei wären. Aber wenn nicht, wird uns das sportlich auch nicht behindern."

Richard Schmidt möchte eine Medaille

Trotz aller Widrigkeiten wegen der Corona-Pandemie: der 34-Jährige Schmidt freut sich auf seine vierten Olympischen Spiele.

Und hofft, dass er seiner Goldmedaille von London 2012 und der Silbermedaille von Rio 2016 in diesem Jahr in Tokio noch ein weiteres Edelmetall hinzufügen kann. Vielleicht ja wieder Gold?