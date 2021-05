Paris ein Traumziel für Städte-Reisende. Die Hauptstadt von Frankreich fasziniert in dieser Woche auch die deutschen Wildwasser-Spezialisten - allerdings nicht mit Eiffelturm oder Montmartre, sondern mit dem neuen, hochmodernen Stade Nautique Olympique. Die Anlage, 30 Kilometer vor Paris gelegen, wird 2024 Austragungsort der olympischen Slalom-Rennen sein - und sorgt deshalb bei Ricarda Funk gleich für doppelte Olympia-Vorbereitung.

Die dreifache Europameisterin im Wildwasser-Kajak strahlt. "Ja, in Paris zu trainieren macht mega Bock. Wir haben hier die modernste Strecke der Welt, die ist brandneu und hier können wir mal so richtig an der Technik feilen", erzählt Ricarda Funk zwischen zwei Trainings-Einheiten im Skype-Interview mit SWR Sport.

Die Weltcupsiegerin des KSV Bad Kreuznach genießt das Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in vollen Zügen. Denn es bedeutet gleich doppeltes Olympia-Vergnügen: Sie bereitet sich gerade auf die Olympischen Spiele in Tokio vor und nutzt dazu gleichzeitig exakt jene Strecke, auf der in drei Jahren bereits die nächsten olympischen Rennen stattfinden werden. "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier sein dürfen", sagt die 29-Jährige voller Demut angesichts der Corona-Beschränkungen für viele andere Menschen.

Monatelange Vorbereitung

Auf dem wilden Wasser des Stade Nautique arbeiten Funk und Co. am Feinschliff für Tokio. Die Olympia-Vorbereitung läuft bereits seit Monaten. Selbst bei winterlicher Kälte ging Ricarda Funk aufs Wasser, mit akribischer wissenschaftlicher Begleitung auf dem Eiskanal am Stützpunkt in Augsburg: Kameras messen die Fließgeschwindigkeit des Wassers, Spezialpaddel zeichnen die Kraftwerte der Athletin auf und mit der Analyse der Blutwerte wird der Leistungs-Aufbau kontinuierlich optimiert. Bei Maximal-Tests bis zur völligen Erschöpfung schafft Ricarda Funk an die 400 Paddelschläge in viereinhalb Minuten - ein Ergebnis auch des zusätzlichen "Trockentrainings" mit Gewichten und Stabilisationsübungen. "Bis zu 17 Trainings-Einheiten pro Woche kommen da schon mal zusammen in der heißen Phase", erzählt die Deutsche Meisterin.

Suche nach dem richtigen Feeling

Corona hat die Vorbereitung kräftig durcheinander gewirbelt - nicht nur durch die Verschiebung der Spiele vom letzten auf diesen Sommer. "Normalerweise beginnen wir ja mit einem sechswöchigen Aufenthalt in Australien. Aber das war natürlich nicht möglich. Deshalb waren wir halt mehr zuhause in Augsburg gefordert", beschreibt Funk die Trainingsarbeit des Winters bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die Grundlagen-Arbeit war hart, aber offenbar erfolgreich. Denn bei der Europameisterschaft vor anderthalb Wochen in Italien gewinnt Ricarda Funk die Bronzemedaille - und es war sogar mehr drin. "Ich habe bei der Europameisterschaft letzte Woche im Finale zwei Torstangen-Berührungen gehabt, das sind dann vier Strafsekunden. Daran muss ich in jedem Fall arbeiten. Und generell muss ich noch das Feeling im Wildwasser optimieren", analysiert die Gesamt-Weltcupsiegerin von 2016 und 2017.

Keine Touristen-Trips

Und das Feeling für Paris? Ricarda Funk lacht. "Wir sind zum Arbeiten hier“, stellt sie klipp und klar fest. Aufgrund der Corona-Regeln sind touristische Ausflüge ohnehin nicht erlaubt. "Wir haben strenge Hygiene-Vorschriften hier, jeder hat ein Einzelzimmer, wir haben ständige Maskenpflicht, da ist es natürlich ausgeschlossen, dass wir hier irgendwelche Trips machen."

Also kein Eiffelturm zur Erholung vom harten Training? "Wir denken überhaupt nicht dran! Das ist nicht unser Ziel", so Funk. Denn nach der verpatzten Olympia-Qualifikation vor fünf Jahren hat sie nur ein Ziel: den Traum im Zeichen der fünf Ringe leben zu können - mit einem optimalen Rennen. Dann wäre es mit Sicherheit da, das richtige Feeling für das wilde Wasser…