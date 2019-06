per Mail teilen

Nach den ersten beiden Viertelfinal-Rennen ist das Match-Race-Duell zwischen Max Gurgel und dem Österreicher Max Trippolt ausgeglichen. Titelverteidiger Eric Monnin führt souverän.

Die acht besten Vorrunden-Teams duellierten sich am Samstag im Match Race auf dem Bodensee um die begehrten Halbfinal-Tickets. Titelverteidiger Eric Monnin aus der Schweiz erwischte dabei einen guten Start und führte nach zwei Rennen gegen den Polen Lukasz Wosinski schnell mit 2:0. Der Slowene Dejan Presen ist nach zwei von maximal fünf Rennen gegen den Australier Will Boulden ebenfalls mit 2:0 in Führung.

Der Hamburger Max Gurgel machte es im Duell gegen den Österreicher Max Trippolt hingegen spannender. Das erste Rennen hatte das Vmax-Yachting-Team aufgrund einer verpatzten Halse verloren. Im zweiten Lauf konnte er jedoch ausgleichen. Im vierten Viertelfinale zwischen Nick Egnot-Johnson (Neuseeland) und Emil Kjaer (Dänemark) steht es ebenfalls 1:1.

Das Viertelfinale wird am Sonntag fortgesetzt. Die Mannschaft, die zuerst drei Rennen gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.