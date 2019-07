per Mail teilen

"Erfolg ist kein Glück" - das ist das Motto von Maxi Dilli. Deutschlands größte Nachwuchshoffnung im Wildwasser ist 17 Jahre alt und startet für den Kanusportverein Bad Kreuznach.

Training, Berufsschule und aktuell noch ein Praktikum in einem Fitnesscenter - der Terminkalender von Maxi Dilli ist voll. Bis zum Fachabitur im nächsten Jahr muss er dieses Pensum noch leisten, dann liegt der Fokus voll auf dem Sport.

"Erfolg ist kein Glück" - das ist das Motto von Maxi Dilli. Deutschlands größte Nachwuchshoffnung im Wildwasser ist 17 Jahre alt und startet für den Kanusportverein Bad Kreuznach.

"Für Tokio bin ich noch zu jung"

Sein großes Ziel: Olympia. 2020 in Tokio wird das allerdings nichts mehr. "Für Tokio bin ich noch zu jung, dafür laufen ja mittlerweile auch schon die Qualifikationen", sagt er.

Aber in vier, spätestens in acht Jahren will er dabei sein. "Da sollte der Weg hingehen. Ich denke, das ist der Traum von jedem Sportler und das ist auch mein Ziel und darauf trainieren wir hin."

Schuften für den großen Traum

Ein Etappenziel auf diesem Weg steht kurz vor der Tür: die Junioren-WM in Krakau. Im letzten Jahr gab es dort für Dilli schon eine Bronzemedaille mit der Mannschaft. Jetzt soll auf diesen Erfolg aufgebaut werden. Dafür schuftet Maxi Dilli auf dem Wasser und im Kraftraum, unzählige Stunden Training absolviert der 17-jährige.

Um das große Ziel Olympia zu erreichen, wird das Trainingspensum noch zunehmen müssen. Aber dieser Hoffnungsträger im Wildwasser will es genauso so: Maxi Dilli.