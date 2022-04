Volleyball: Friedrichshafen vergibt ersten Meister-Matchball

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben das dritte Spiel der Finalserie um die deutsche Meisterschaft gegen die Berlin Volleys verloren und damit den ersten Matchball vergeben.

Mit einem Sieg in Berlin hätten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen den ersten Meistertitel seit 2015 perfekt gemacht. Das dritte Spiel der Finalserie dominierten aber die Berlin Volleys und gewannen in der Max-Schmeling-Halle 3:0 (25:23, 27:25, 25:17). In der Best-of-Five-Serie des "ewigen Finals" haben die Berliner auf 1:2 verkürzt.

Knappe Sätze, aber Berliner Volleys behalten die Nerven

Wie in den ersten beiden Spielen, die die Friedrichshafener für sich entscheiden konnten (3:1 und 3:2), verloren sie den ersten Satz (23:25). Diesmal allerdings gelang den Häflern kein Comeback. Auch den zweiten Satz mussten sie knapp abgeben (25:27). Im dritten Satz waren sie dann deutlicher unterlegen (17:25).

Friedrichshafen will zweiten Matchball nutzen

Die Berliner, die die Partie gewinnen mussten, um die Chance auf den sechsten Meistertitel in Folge zu wahren, hielten dem Druck stand und wehrten den ersten Matchball der Männer vom Bodensee ab. Rekordmeister Friedrichshafen und Trainer Mark Lebedew haben am kommenden Mittwoch (27.04., 20 Uhr) die Möglichkeit, den zweiten Matchball zu nutzen und die 14. Meisterschaft zu gewinnen. Dann vor heimischem Publikum in der Arena in Neu-Ulm, in der die Volleyballer ihre Heimspiele in dieser Saison austragen. Friedrichshafen winkt dabei auch das zehnte Double der Vereinsgeschichte. Anfang März hatte der VfB zum 17. Mal den deutschen Pokal gewonnen.

"Giganten-Duell" zwischen Friedrichshafen und Berlin

Die beiden Finalisten dominieren den deutschen Männer-Volleyball seit Jahrzehnten. Der SV Bayer Wuppertal war 1997 der letzte Meister, der nicht aus Berlin oder Friedrichshafen kam. Die vergangenen fünf Male krönten sich stets die Berliner zum Meister, in der Saison 2019/20 wurde infolge der Corona-Pandemie kein Meister ausgespielt.