MTV Stuttgart wächst beim Stimmungs-Gipfel in Lodz über sich hinaus

per Mail teilen

Erstes Spiel, erster Sieg: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart lassen bei LKS Commercecon Lodz nichts anbrennen und starten maximal erfolgreich in die Champions League.

Das Auswärtsmatch in der gut gefüllten und stimmungsvollen Halle des polnischen Clubs endete am Mittwoch mit einem glatten 3:0 (25:23, 25:12, 25:20) für die Stuttgarterinnen. MTV-Akteurin Krystal Rivers wurde anschließend zur besten Spielerin des Abends gewählt.

Wirklich ausgeglichen entpuppte sich in diesem Duell in der Gruppe D lediglich der erste Satz, der sich über 26 Minuten zog und in dem sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Im zweiten Durchgang aber schaltete Stuttgart einen Gang höher und gestaltetete das Geschehen wesentlich deutlicher: 10:4, 17:7, 21:9, 25:12.

Stuttgart in der Champions League: in allen Belangen überlegen

Im dritten Satz deutete sich beim zwischenzeitlichen 11:10 für Lodz zwar etwas mehr Spannung an - eine ernstzunehmende Gefahr entwickelten die Gastgeberinnen aber nicht mehr. Stuttgart präsentierte sich in allen Belangen überlegen, auch deshalb war der Sieg in der Deutlichkeit verdient.

Als Deutscher Meister 2022 vertritt Allianz MTV Stuttgart Deutschland in der Volleyball-Champions-League. Die fünf Gruppensieger sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert.

Neuer Modus in der Volleyball-Champions-League

Zwischen der Gruppenphase und dem Viertelfinale gibt es erstmals eine Playoff-Runde, in der die fünf Gruppenzweiten und der beste Gruppendritte im K.o.-System die restlichen drei Viertelfinalplätze ausspielen. Erreicht man in seiner Gruppe den dritten Platz, landet man automatisch im CEV-Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb.