Die Corona-Krise hat den Volleyball hart getroffen. Bühls Manager Oliver Stoll und Friedrichshafens Geschäftsführer Heerstraß erklären gegenüber SWR Sport, wie es weitergeht.

Die Volleyball-Bundesliga befindet sich in einer Krise. Die vergangene Spielzeit wurde im März ohne Meister abgebrochen. Drei von zwölf Klubs werden die Lizenz für die kommende Saison nicht erhalten. Neben den Volleys Eltmann und den Alpenvolleys Haching hat es auch den TV Rottenburg erwischt, der aufgrund wegbrechender Sponsoreneinnahmen den Erstligabetrieb nicht aufrechterhalten kann und nun einen Neustart in der dritten Liga plant. Wie ergeht es den anderen Süd-West-Vereinen?

Die finanzielle Situation

Oliver Stolle, Manager bei den Volleyball Bisons Bühl, gibt offen zu, dass auch bei seinem Klub die Gefahr des Lizenzentzugs zwischenzeitlich bestand: “Wir haben einige Sponsoren verloren und mussten viele Gespräche führen.” Aktuell sei das Budget durch die Sponsorenausfälle um zehn Prozent geschrumpft, durch weitere Gespräche in den nächsten Wochen soll verhindert werden, dass noch mehr abspringen. Das ist keine leichte Aufgabe für den Manager, denn die im Volleyball aktiven lokalen Sponsoren sind von den Corona-Beschränkungen oft besonders betroffen.

Die Situation beim VfB Friedrichshafen ist laut Geschäftsführer Heerstraß etwas komfortabler, der Klub sei "mit einem blauen Auge davongekommen." Durch die Hauptsponsoren besitze man "eine gewisse Stabilität", außerdem spüre man eine "große Solidarität im Umfeld bei Fans und Sponsoren". Viele Gespräche mit kleinen Betrieben stünden auch beim VfB allerdings noch aus. Um die wirtschaftliche Lizenzierung zu vollziehen, müssen die Vereine bis zum Stichtag am 1. September alle nötigen Unterlagen vorlegen. Die weiteren Lizenzierungsrunden entfallen diese Saison, um den Vereinen das Leben etwas zu erleichtern.

Geisterspiele oder "reduzierte Zuschauer"?

Bei einer neuen Saison mit Geisterspielen würden den Vereinen neben den Sponsorengeldern auch die Zuschauereinnahmen, die je nach Klub 5-15 Prozent des Budgets ausmachen, wegbrechen. "Das tut auch uns weh." gesteht Heerstraß, sieht aber vor allem den emotionalen Schaden: "Die Zuschauer sind das Salz in der Suppe. Ohne Fans und Stimmung zu spielen ist schwer vorstellbar". Außerdem würden Geisterspiele die Saison "verwässern", da der Heimvorteil komplett wegfiele, was für manche Vereine ein größerer Nachteil sei. Auch Stolle ist kein Fan von Geisterspielen: “Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Vielleicht findet man ja eine Lösung, dass beispielsweise nur die Hälfte der Zuschauer in die Halle dürfen.” Auch VfB-Geschäftsführer Heerstraß bringt "reduzierte Zuschauer" ins Gespräch. Beide betonen jedoch, dass man diese Szenarien zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht abschätzen könne. "Die Liga weiß es nicht, die Gesundheitsämter auch noch nicht, also müssen wir abwarten," so Heerstraß.

Wie trainieren die Teams?

Aktuell halten sich die Profis individuell fit, beim VfB gibt es einen individuellen Trainingsplan für die Spieler. Beide Klubs planen, ab Mitte August wieder ins reguläre Profi-Training einsteigen zu können. Gespräche mit den lokalen Behörden in der kommenden Woche sollen bei den Bisons diesbezüglich Klarheit schaffen. Einen kontaktfreien Trainingsbetrieb mit getrennter Anfahrt und geschlossenen Umkleiden könne man in Bühl gut organisieren, sobald man aber normal Volleyball spielen wolle, werde es schwierig: “Man muss sehen, dass die Spieler vorne am Netz sehr nah beim Gegner sind und durch das Rotationsprinzip jeder mit jedem in Kontakt kommt. Auch wir atmen schließlich,” so der Bisons-Manager. Auch das Tragen von Schutzmasken, während dem Spielen, sieht Stolle skeptisch. Heerstraß stimmt ihm zu: "Jeder, der schon einmal Sport gemacht hat, weiß, dass es nicht möglich ist mit Maske zu spielen."

Saisonstart im Oktober angepeilt

Die Volleyball-Bundesliga erarbeitet derzeit Durchführungsbestimmungen sowie Hygiene- und Sicherheitsstandards, mit denen die Saison wieder losgehen kann. Im Oktober soll die Saison mit zehn statt zwölf Teams wieder starten. Sicher ist das aber noch nicht. "Wir brauchen ein Szenario mit dem wir arbeiten können." betont Heerstraß, der die fehlende Planbarkeit aktuell als größte Schwierigkeit für seine Arbeit sieht. Diese Unsicherheit spielt auch bei den Vertragsverhandlungen mit Spielern eine Rolle. In den neuen Verträgen müsse man beispielsweise für den Fall vorbeugen, dass die Saison verspätet startet oder länger dauert. Außerdem sei das Budget beim VfB noch nicht genau abzuschätzen: "Deshalb sind wir mit der Kaderplanung jetzt noch nicht so weit, wie sonst zu dieser Zeit," gesteht der VfB-Chef.

Sicher ist in diesen Tagen nur, dass es irgendwann weitergeht. Ob das schon im Oktober und sogar mit Zuschauern möglich sein wird, vermag noch niemand vorherzusagen. Bis dahin versuchen Stolle und Heerstraß sicherzustellen, dass der Saisonstart an ihnen nicht scheitern wird.