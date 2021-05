Die Volleyball Bisons Bühl werden in der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga antreten. Das teilte der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Nach zwölf Jahren Spielzeit in der Volleyball-Bundesliga hat der Verein auf einen Lizenzantrag für die kommende Saison verzichtet. Durch die Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Rückzug von Sponsoren sei das Budget der Bisons deutlich vermindert und die Situation stelle sich noch schlechter dar als im Vorjahr. Insolvenz soll vermieden werden Laut der Vereinsverantworlichen öffnet sich die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben deutlich zu Ungunsten der Bisons. Es gäbe keine Planungssicherheit bis zum Ende der Saison und eventuell drohe die Gefahr einer Insolvenz im laufenden Spielbetrieb. "Es wäre unseriös, unter diesen Umständen eine Lizenz zu beantragen", so Achim Kammerer, geschäftsführender Gesellschafter der Volleyball Bisons. Lange hätten die Verantwortlichen über Lösungsansätze nachgedacht und abgewogen, ob nicht doch eine Möglichkeit für eine weitere Saison in Aussicht gestellt werden kann. Jedoch sei man bereits in der abgelaufenen Saison an der Grenze des Spielbaren gewesen, und noch weiter ins Risiko wollen die Verantwortlichen nicht gehen. "Der Spielbetrieb macht nur Sinn, wenn wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufs Feld stellen können", machte Gesellschafter Stefan Zachmann deutlich. Und so beendet der Pokalfinalist von 2016 und 2018 nach zwölf Jahren Ligazugehörigkeit seine Teilnahme an der obersten Volleyball-Spielklasse in Deutschland.