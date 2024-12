Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Das Team vom Bodensee siegte am Samstag gegen Freiburg mit 3:0 Sätzen.

In der Volleyball-Bundesliga hat der VfB Friedrichshafen weiterhin noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Das siebte Spiel in Folge endete am Samstag für die Häfler in der heimischen SpaceTech Arena siegreich, mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:22). Zu Gast war die FT 1844 Freiburg. Das habe den VfB mit 27 Punkten "auf Rang zwei der Tabelle gespült", hieß es in einer Mitteilung am Sonntag.

Wir hatten ein paar Probleme zu Beginn, weil es nicht viele Teams gibt, die so unkonventionell spielen wie Freiburg. Mir wäre es ganz recht, wenn wir immer so auftreten würden, denn es stehen viele wichtige Spiele an. Und dafür brauchen wir das ganze Team.

In der Pause gab es laut VfB für die Zuschauer Nikolausgeschenke und Karaoke. Am kommenden Freitag kommt es zum direkten Duell mit dem Tabellennachbarn in der Lüneburger LKH Arena.

Radsportler aus Aach holen Goldpokal, HSG verliert

Die Radsportler des RMSV "Edelweiss" 1899 Aach (Kreis Konstanz) haben am Wochenende zum 25. Mal den Goldpokal als erfolgreichster Hallenradsportverein Deutschlands erhalten. Gewertet wurden nach Vereinsangaben insgesamt 106 Vereine. Der SV Kirchdorf landete auf Rang 14, der RV Ravensburg auf Rang 32 und der RMSV Bad Schussenried auf Rang 39.

24 Goldpokale hat der RMSV Aach schon erhalten, der 25. wird jetzt verliehen. Pressestelle RMSV Aach

Lediglich die Handballer der HSG Konstanz blicken auf kein erfolgreiches Wochenende zurück: Sie unterlagen im Auswärtsspiel der zweiten Bundesliga dem TV Hüttenberg mit 27:35.