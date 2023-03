per Mail teilen

Im Viertelfinal-Hinspiel der Volleyball-Champions-League hat der VfB Friedrichshafen mit 0:3 gegen den polnischen Topklub Jastrzebski Wegiel verloren und braucht nun ein Wunder fürs Weiterkommen. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch statt.

"Jastrzebski Wegiel hat heute wahnsinnig gut gespielt und teils unmögliche Bälle verteidigt", sagte VfB-Trainer Mark Lebedew nach dem Spiel: "Wir haben im ersten Satz gut angegriffen und teilweise wirklich auf Augenhöhe mitgehalten, auch wenn man das später auf der Anzeigetafel nicht unbedingt sehen konnte", so der Coach weiter. Vor heimischer Kulisse in der ratiopharm arena in Neu-Ulm hatte sein Team im Viertelfinal-Hinspiel der CEV-Champions-League mit 0:3 gegen Jastrzebski Wegie verloren.

VfB Friedrichshafen unterliegt deutlich

Dabei hatten sich die "Häfler", die zum ersten Mal seit dem Triple-Sieg 2007 wieder unter den letzten Acht im höchsten europäischen Vereinswettbewerb des Volleyballs stehen, viel vorgenommen. Doch gegen das favorisierte Top-Team aus Polen tat sich die Mannschaft von Lebedew von Beginn an schwer und verlor den ersten Satz mit 17:25. Auch im zweiten und dritten Satz bekam das Team vom Bodensee keinen Zugriff aufs Spiel und unterlag mit 16:25 und 13:25.

Damit verpasste der Underdog aus Friedrichshafen die angestrebte gute Ausgangssituation für das Rückspiel in Polen. Das findet am Mittwoch, 15.03. um 18 Uhr statt.