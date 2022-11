Home sweet home: "Häfler" Volleyballer spielen wieder in Friedrichshafen

Nach zweieinhalb Corona-Jahren ohne Auftritt vor heimischem Publikum trägt der VfB Friedrichshafen am Samstag (12.11.2022) sein erstes Heimspiel in der Messehalle B2 aus.

Gegner bei dieser Heimpremiere der besonderen Art werden die Netzhoppers KW-Bestensee sein. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Das bislang letzte Match vor "eigenem" Publikum in Friedrichshafen absolvierte der VfB am 7. März 2020, damals gab es ein 3:0 gegen den TSV Herrsching. Kurze Zeit später führte die Corona-Pandemie zum Abbruch der Saison in der Volleyball-Bundesliga und zu einer darauffolgenden Spielzeit ohne Zuschauer.

VfB Friedrichshafen: 100 Kilometer bis zum Heimspiel

Die Schließung der ZF-Arena hatte eine weitere Saison im 100 Kilometer entfernten Neu-Ulm zur Folge. "Das war eine herausfordernde Zeit für alle, vor allem für unsere Fans", sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. "Dass wir jetzt endlich wieder 'zuhause' aufschlagen können, ist für uns alle eine sehr große Erleichterung."

Ehe im Januar der umgebaute Hangar R am Bodensee-Airport zur Verfügung stehen wird, trägt der VfB seine Heimspiele in der Häfler Messehalle B2 aus. In den vergangenen drei Tagen haben viele fleißige Hände dort das Feld, die Tribünen und ein komplettes Volleyball-Setting aufgebaut, während die Mannschaft zeitgleich in der Arena in Neu-Ulm in der Champions League im Einsatz war und einen 0:2 Satzrückstand gegen Montpellier noch drehte.

Gefühl für die neue Halle entwickeln

Mit Blick auf das nun anstehende Ligaspiel gegen die Netzhoppers weist die Statistik Friedrichshafen als klaren Favoriten aus. Vor allem im Block ist das Team um Kapitän Dejan Vincic überlegen, auch in Annahme und Angriff hat der VfB bessere Werte. Um diese auch in der neuen Halle auf das Feld zu bekommen, hatte Cheftrainer Mark Lebedew zwei Trainingseinheiten eingeplant: eine am Freitagnachmittag und eine weitere am Samstagmorgen.

"Es ist wichtig, dass wir uns an die Halle gewöhnen, vor allem an die Höhe der Decke", erklärt er. "In den Schulturnhallen, in denen wir die vergangenen Wochen trainiert haben, war das unser größtes Manko. Und wir haben jetzt einen Platz, wo wir uns ausbreiten und wohlfühlen können."

Wichtige Rückkehr für die "Häfler"

Von den 14 VfB-Profis war beim letzten Heimspiel vor Fans im Jahr 2020 noch keiner im Kader. Lebedew: "Es ist nicht ihre Geschichte, aber sie sind sich schon bewusst, wie wichtig diese Rückkehr für den Club ist."