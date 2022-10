Große Ziele und große Probleme beim VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen will in der Volleyball-Bundesliga erneut um den Titel kämpfen und den Dauer-Rivalen aus Berlin endlich vom Thron stoßen. Doch das Hallen-Problem bremst die Euphorie.

Sportlich läuft es rund beim VfB Friedrichshafen. Der Vizemeister der Vorsaison hat beim "Bounce House Cup", der den VBL-Supercup seit diesem Jahr ersetzt, erneut den zweiten Platz gewonnen. Nur der Dauer-Rivale, die Berlin Volleys, war im Finale stärker. Dennoch sieht Trainer Mark Lebedew vor dem Start der Volleyball-Bundesliga noch erheblichen Verbesserungsbedarf: "Wir haben an diesem Wochenende alle Gesichter gezeigt, die guten und die schlechten." Besonders die Leistung im Finale will der 55-jährige Australier aufarbeiten. "Es war ein gutes Spiel, aber nur weil wir gesehen haben, was funktioniert und was eben noch nicht."

Holprige Vorbereitung beim VfB Friedrichshafen

Dabei lief die Vorbereitung relativ holprig. Nach zwei Jahren Ausweichquartier - erst in der Messehalle A1, dann in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm - wollte der VfB Friedrichshafen zur neuen Saison eigentlich in den Hangar R am Bodensee-Airport einziehen und nur noch für die Champions-League-Spiele in die fast 100 Kilometer entfernte Arena in Neu-Ulm fahren.

Das erste Liga-Heimspiel war dementsprechend für den 23. Oktober gegen die SVG Lüneburg angesetzt. Doch der Hangar R ist entgegen der ursprünglichen Pläne erst im Januar spielfertig. Bis dahin müssen Lebedew und Co. erneut auf dem Messe-Gelände spielen. Doch auch dort sind die Häfler nur Untermieter und kommen nicht umhin, sich mit dem regulären Messe-Betrieb zu arrangieren. Daher dauert es bis Mitte November, bis die Fans des VfB Friedrichshafen ihre Häfler wieder in der Heimat, eben in der Messehalle, anfeuern können. Bis dahin muss der VfB dreimal auswärts antreten. "Wir freuen uns riesig, zuhause vor unseren eigenen Fans zu spielen. Dass wir jetzt bis November warten müssen, halten wir aus." Immerhin: Mit dem Umzug in die Messehallen entspannt sich auch die Trainingssituation.

Der Vizemeister trainierte im Berufsschulzentrum

Denn während der Vorbereitung musste Lebedew mit seinem Team in der Sporthalle der Berufsschule Friedrichshafen trainieren. Während der Sommerferien war das sogar relativ unproblematisch. Seit Schulbeginn müssen sich die Profis jedoch mit dem Bedarf der Schülerinnen und Schüler sowie anderer Breitensport-Vereine arrangieren und zur Not auf andere Hallen ausweichen.

Lebedew peilt die Meisterschaft an

Die Erwartungen an die kommende Saison sind trotzdem groß. "Favorit ist Berlin. Ich weiß gar nicht, warum es darüber überhaupt eine Diskussion gibt. Die sind auf jeden Fall die Messlatte", sagt Chefcoach Lebedew. "Aber das Ziel ist am Ende der Titel."

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VfB Friedrichshafen vor allem mehr Erfahrung ins Team geholt. Nationalspieler Tim Peter kam aus Herrsching und soll Luciano Vicentin als Außenangreifer unterstützen. "In der Zuspiel-Position haben wir mit Mateusz Biernat einen sehr erfahrenen Spieler hinzugewonnen. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn für uns." Der 30-Jährige kommt aus Ravenna und hat vergangene Saison bereits bewiesen, dass er in der starken italienischen Liga mithalten kann. Er soll Kapitän Dejan Vincic beim Tanz auf drei Hochzeiten (Volleyball Bundesliga, DVV-Pokal und CEV Champions League) entlasten. Insgesamt sei der Kader "ein bisschen tiefer und ein bisschen erfahrener als vergangene Saison", meint Trainer Lebedew.

Weitere Neuzugänge

Andre Brown (von PAOK Thessaloniki)

Miguel Angel Martinez (von Olimpia Titanii Bukarest)

Aleksandar Nedeljković (von VK Lvi Prag)

Michal Superlak (von Projekt Warschau)

Damit hofft Lebedew, den Berlin Volleys erneut Paroli bieten zu können - und dem Serienmeister (acht Titel in den vergangenen zehn Jahren) die Meisterschale erstmals seit 2016 wieder entreißen zu können.