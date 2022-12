VfB Friedrichshafen besiegt Novi Sad

per Mail teilen

Der VfB Friedrichshafen hat am Dienstagabend in der Volleyball Champions League mit 3:1 gegen den serbischen Meister Vojvodina Novi Sad gewonnen. Es war das vierte von sechs Gruppenspielen.

Der VfB Friedrichshafen steht nach vier von sechs Spielen der Gruppenphase mit einem Bein in der nächsten Runde der CEV Volleyball Champions League. Die Häfler haben den serbischen Meister Vojvodina Novi Sad am Dienstagabend mit 3:1 besiegt. Somit habe der VfB schon jetzt das Viertelfinalticket im CEV Cup sicher, sollten die Häfler die Champions-League-Play-offs nicht erreichen.

Häfler spielen souverän

Nachdem viele Spieler vor dem Spiel mit Grippe zu kämpfen hatten, habe im ersten Satz ein wenig die Energie gefehlt, so der Verein in einer Pressemitteilung. Der Satz ging mit 25:20 an den serbischen Meister. Danach spielten die Häfler jedoch souverän auf, holten sich die Sätze zwei und drei mit 25:17 und 25:16 und ließen sich auch im knappen vierten Satz nicht aus der Ruhe bringen. Auch dieser ging mit 25:23 nach Friedrichshafen.

Bundesliga-Spiel am Samstag: VfB gegen Spitzenreiter Berlin

Für die Volleyballer aus Friedrichshafen geht es in ein paar Tagen auch außerhalb der Champions League mit einem wichtigen Spiel weiter: In der Bundesliga trifft der VfB am Samstag auf Spitzenreiter Berlin Recycling Volleys.