VfB Friedrichshafen trifft auf Montpellier

Am Donnerstagabend wird es ernst für die Volleyballprofis des VfB Friedrichshafen. Denn das Auftaktspiel in der Champions League steht an - gegen einen Neuling in der Königsklasse.

Zum Auftakt der Champions League trifft der VfB Friedrichshafen am Donnerstagabend auf Montpellier HSC VB. Mit dem amtierenden französischen Meister Montpellier kommt ein Team an den Bodensee, das noch nie zuvor in der Champions League gespielt hat. Trotzdem erwartet VfB-Cheftrainer Mark Lebedew ein schwieriges Spiel. "Montpellier spielt clever, ist spielerisch stark und setzt auf lange Ballwechsel", so der Coach. Einige Olympiasieger und Ex-Berliner Bundesligaspieler seien bei Montpellier – es gibt also ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern.

Erneut Heimspiel in Neu-Ulm

Doch einschüchtern lassen sich die Häfler nach den jüngsten Siegen in der Bundesliga und im Pokal nicht. Die Spieler seien heiß auf die Partien in der Champions League, so Lebedew.

"Wenn es um die Frage nach der Favoritenrolle geht, ist das schwierig zu beantworten. Vielleicht haben wir durch die größere Erfahrung und das Heimpublikum einen kleinen Vorteil."

Das Heimspiel wird erneut in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm stattfinden. Denn die Halle in der Messe Friedrichshafen war durch die Modellbaumesse lange belegt.