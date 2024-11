Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen sind am Sonntag aus dem DVV-Pokal ausgeschieden. Bereits in der vergangenen Woche flog der VfB aus einem wichtigen Turnier.

Pechsträhne für den VfB Friedrichshafen: Innerhalb weniger Tage schieden die Volleyballer vom Bodensee aus zwei Turnieren aus. Am Sonntagnachmittag verlor der VfB mit 1:3 gegen den TSV Haching-München und schied damit im Viertelfinale aus dem DVV-Pokal aus. Erst am vergangenen Mittwoch war der VfB Friedrichshafen im europäischen CEV Volleyball Cup gescheitert.

"Haching hat großen Willen gezeigt und deshalb sind wir aus dem Pokal ausgeschieden. Es ist eine große Enttäuschung für uns", sagte VfB-Cheftrainer Adam Swaczyna nach dem Spiel. Die Mannschaft müsse nun etwas ändern, das beginne bei der Einstellung. "Alles, was die Mannschaft in der Vergangenheit erreicht hat, zählt gerade nicht. Wir sind raus aus dem Pokal." Es gehe nun darum, nach vorne zu schauen und zu kämpfen, so der Trainer. Nach dem Ausscheiden im nationalen DVV-Pokal und dem internationalen CEV Volleyball Cup wolle man sich nun ganz auf die Bundesliga konzentrieren, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.

CEV Cup: Aus für den VfB Friedrichshafen im Sechzehntelfinale

Die erste Enttäuschung hatte es für den VfB bereits am vergangenen Mittwoch gegeben: Die Volleyballer vom Bodensee gewannen am vergangenen Mittwoch zwar mit 3:2 gegen Mladost Zagreb. Doch weil sie zuvor in Kroatien verloren hatten, reichte der knappe Heimsieg nicht fürs Weiterkommen im CEV Cup. Der VfB Friedrichshafen schied im Sechzehntelfinale aus dem europäischen Turnier aus.