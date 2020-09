per Mail teilen

Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen und die Volleyball Bisons Bühl sind im Viertelfinale des DVV-Pokals ausgeschieden. Der TV Rottenburg ist hingegen eine Runde weiter.

Der VfB Friedrichshafen ist im Viertelfinale des DVV-Pokals gescheitert. Am heimischen Bodensee verlor der Titelverteidiger das prestigeträchtige Duell mit Meister Berlin Recycling Volleys glatt mit 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) und verpasste damit die Revanche für die Supercup-Niederlage im Oktober. "Wir waren heute nicht überzeugt, dass wir gegen Berlin gewinnen", ärgerte sich VfB-Coach Michael Warm. "Die Emotionen sind nur zwischendurch auf geflackert und das reicht gegen eine Mannschaft wie Berlin in diesem Moment nicht." Friedrichshafen hatte den DVV-Pokal in den vergangenen acht Jahren sechsmal gewonnen, Berlin holte den Titel zuletzt 2016.

Rottenburg erreicht das Halbfinale

Der TV Rottenburg ist hingegen eine Runde weiter. Die Mannschaft von Chefcoach Christophe Achten gewann vor 1.500 Zuschauern in der Tübinger Paul-Horn-Arena mit 3:1 (25:20, 24:26, 25:22, 25:23) gegen die Grizzlys Giesen. "Wir waren heute überragend im Block und haben die Nerven bewahrt", freute sich TVR-Trainer Achten.

Die beiden Rottenburger Mitchel Penning und Leon Dervisaj feiern den Einzug ins Viertelfinale des DVV-Pokals Imago imago images/ULMER Pressebildagentur

Für die Volleyball Bisons Bühl ist ebenfalls im Viertelfinale Schluss. Das Team von Trainer Johan Verstappen verlor gegen die Herrsching mit 1:3 (14:25, 25:21, 20:25, 24:26). Als viertes Team stehen die SWD Powervolleys Düren (3:1 gegen United Volleys Frankfurt) im Halbfinale, das am 8. Dezember ausgetragen wird. Das Endspiel findet am 16. Februar in Mannheim statt.