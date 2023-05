VfB Friedrichshafen trifft im Finale auf Dauerrivale Berlin Volleys

Dass die Volleyballer des VfB Friedrichshafen auf dem Weg in die Finalserie mehr Spiele bestreiten mussten als ihr Gegner Berlin Recycling Volleys, ist nach Ansicht von Teammanager Matthias Liebhardt kein Nachteil.

"Das ist gut für die Berliner, die dadurch mehr Pausen und mehr Zeit zum Training hatten", sagte er vor dem ersten Duell in der Hauptstadt am Montag (18 Uhr). "Andererseits sind wir im Rhythmus und können darauf aufbauen. Ich denke, dieses Jahr stehen die Chancen 50:50."

Finalserie (Best of Five) im Überblick