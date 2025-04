per Mail teilen

Matchball abgewehrt: Der VfB Friedrichshafen träumt weiter vom erneuten Einzug in das Finale der Volleyball-Bundesliga (VBL).

Die "Häfler" gewannen am Mittwochabend (16.04.2025) das dramatische vierte Spiel der Halbfinalserie gegen die SVG Lüneburg mit 3:2 (23:25, 25:18, 18:25, 25:21, 16:14) und erzwangen damit das Entscheidungsspiel. Somit wird erst am Samstag (19.04.2025, 19 Uhr) der Finalgegner des Serienmeisters Berlin ermittelt.

VfB will es wieder mit Berlin aufnehmen

Sollte sich Friedrichshafen in der fünften Begegnung durchsetzen, würde das ewige Finalduell gegen die BR Volleys in die nächste Runde gehen. Bereits in den vergangenen elf Saisons hatten sich beide Mannschaften im Kampf um den Meistertitel gegenübergestanden.

Lüneburg spielt dagegen um den erstmaligen Einzug in das Endspiel. Sechs Mal scheiterte die SVG bislang in der Vorschlussrunde.