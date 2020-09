Die ZF Arena in Friedrichshafen schließt ab dem kommenden Montag für immer ihre Pforten. Der Grund: Schäden an der Dachkonstruktion. Es ist völlig unklar, wie der Trainingsbetrieb der Bundesliga-Volleyballer aufrecht erhalten werden kann und wo der VfB Friedrichshafen seine Heimspiele austragen wird.

Nach einer Reihe von baulichen Untersuchungen haben sich die Sachverständigen zur sofortigen Schließung der ZF Arena entschlossen, Grund dafür ist Korrosion an den Stahlseilen der Dachkonstruktion. "Auch wenn keine akute Einsturzgefahr besteht, können die Experten ein latentes Risiko, insbesondere bei Schneelast, nicht ausschließen", schreibt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Für die Volleyballer ist diese Nachricht ein riesiger Schock. Erst vor einer Woche wurde klar, dass diese Situation entstehen könnte. "Seither sind wir in Gesprächen und versuchen, zumindest eine Übergangslösung zu finden," sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Die Stadt zieht beispielsweise den Umzug in eine der Messehallen in Betracht. "Dazu haben auch schon die ersten Gespräche stattgefunden", so Späth-Westerholt in einer Mitteilung des Vereins. "Wir hoffen, dass sich jetzt kurzfristig Möglichkeiten ergeben."

Wo trainieren jetzt die Volleyballer?

Für die Profis des VfB heißt es nun, sich nach einer neuenTrainingsmöglichkeit umzusehen. "Vielleicht ergibt sich etwas in der Stadt, vielleicht können wir ein Trainingslager ansetzen," sagt Cheftrainer Michael Warm. "Für uns ist das jetzt eine extrem schwierige Situation." Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle wollen versuchen, aus dem Homeoffice heraus den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Unmittelbar betroffen von der Schließung der ZF Arena sind auch verschiedene Schulen, die nun ihren Sportunterricht anders organisieren müssen, sowie der Bundesstützpunkt in der 2. Volleyball Bundesliga. Die Leichtathletik- und Turnabteilung des e.V. haben ebenfalls keine Trainingsmöglichkeiten mehr. Allein die Volleyballabteilung und ihre 300 Mitglieder müssen nun auf ihr Training verzichten. 200 davon sind Kinder und Jugendliche. Insgesamt fanden bisher rund 70 Stunden Trainingsbetrieb in der Woche statt.