Nach Fünf-Satz-Krimi: Friedrichshafen steht im Pokalfinale

Der VfB Friedrichshafen hat sich ins DVV-Pokalfinale gekämpft. Gegen den Dauerrivalen Berlin Recycling Volleys gewannen die Häfler mit 3:2 (22:25, 25:15, 18:25, 25:14, 15:12).

Es war das Aufeinandertreffen zweier Giganten des deutschen Volleyballs: Der Bundesliga-Rekordmeister VfB Friedrichshafen empfing den amtierenden Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys im Halbfinale des DVV-Pokal. Eigentlich sollte diese Partie bereits im Dezember 2021 stattfinden, musste dann aber coronabedingt verlegt werden. Und es wurde eine enge Partie in der Arena in Neu-Ulm. Das Team von Coach Mark Lebedew musste über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen, um für die Überraschung gegen favorisierte Berliner zu sorgen.

Partie lange ausgeglichen

Beide Teams kamen ähnlich nervös ins Spiel und produzierten einige Aufschlagfehler. Erst in der zweiten Satzhälfte machten die Berliner einige Punkte in Serie und entschieden ihn mit 25:22 für sich. Im zweiten Satz waren die Gastgeber merklich sicherer in ihren Aktionen und holten sich den 1:1-Satzausgleich. Der dritte Satz ging mit 25:18 dann wieder an den Favoriten aus Berlin, aber Friedrichshafen gelang mit einer starken Leistung im vierten Satz der erneute Ausgleich.

So ging es in den entscheidenden fünften Satz. In diesem führten die Berliner schnell mit einem Minibreak. Die Gastgeber gaben aber nicht auf und spielten konzentriert ihre Angriffe aus. Außerdem gelangen den Häflern einige Punkte bei eigenem Aufschlag. Schlussendlich verwandelte Vojin Ćaćić den dritten von vier Matchbällen und machte den 3:2-Sieg und Finaleinzug für den VfB Friedrichshafen perfekt.

Friedrichshafen trifft am 6. März auf Lüneburg

Es war bereits das vierte Aufeinandertreffen der beiden Vereine in dieser Saison, in den ersten drei Duellen hatte Friedrichshafen gerade einmal einen Satz gewonnen. Im Finale am 6. März in Mannheim trifft Friedrichshafen auf die SVG Lüneburg.