Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Warm nach zwei Spielzeiten beendet.

Wie die Häfler mitteilten, wurde der nach der verlorenen Bundesliga-Finalserie gegen die Berlin Recycling Volleys (0:3) ausgelaufene Vertrag des 53-jährigen Übungsleiters nicht verlängert. Ein Nachfolger soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.

"Wir danken Michael Warm für die zwei Jahre und wissen, wie schwierig vor allem diese Saison für die komplette Mannschaft war", so VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. "Wir wünschen Micha und seiner Familie alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."

Neuer Trainer noch offen

Wo der 53-Jährige, der mit den Häflern in diesem Jahr Vizemeister wurde, seine Karriere fortsetzen wird, steht noch nicht fest. Wer in der kommenden Saison die Geschicke als Cheftrainer des VfB leiten wird, wird in den nächsten Tagen feststehen.