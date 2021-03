Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sich im ersten Spiel der Play-off-Halbfinalserie zu einem knappen 3:2-Sieg gegen die SVG Lüneburg gezittert.

Die Mannschaft von Trainer Michael Warm lag bereits mit 0:2 zurück, rettete sich dann aber noch ins Tiebreak und ging in der best-of-three-Serie in Führung. Spiel zwei findet am Donnerstag um 19 Uhr in Lüneburg statt.

Steuerwald: "Verstanden, dass wir kämpfen müssen"

"In den ersten beiden Sätzen waren wir immer einen Schritt zu spät und nicht aggressiv genug. Unsere Körpersprache war nicht die richtige", sagte Markus Steuerwald laut einer Pressemitteilung des Klubs.

Der Libero freute sich darüber, dass sich das Team noch rechtzeitig gefangen hatte. "Die Wechsel von Balean und Worsley haben uns geholfen. Wir haben dann verstanden, dass wir kämpfen müssen. Am Ende gewinnen wir das Spiel und das ist das, was zählt", so Steuerwald.

Düren und Berlin kämpfen um zweites Finalticket

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Berlin Volleys und die Powervolleys Düren gegenüber. Das erste Duell hatte Düren am Samstag mit 3:1 gewonnen. Am Mittwoch um 19.30 Uhr könnte Düren in der Hauptstadt den ersten Matchball im Kampf um den Finaleinzug verwandeln.