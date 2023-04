Nach Fünf-Satz-Krimi: VfB Friedrichshafen gewinnt erstes Halbfinale

Der VfB Friedrichshafen ist erfolgreich in die nächste Playoff-Runde gestartet: Die "Häfler" gewannen das erste Halbfinal-Duell in der Volleyball-Bundesliga bei der SVG Lüneburg knapp mit 3:2.

Zwischen dem ersatzgeschwächten VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Erst zum Ende des ersten Satzes setzten sich die Häfler etwas ab und entschieden ihn mit 25:20 für sich. Im zweiten Satz drehten die Lüneburger Gastgeber auf, die Gäste verloren etwas den Faden. So zog der VfB mit 17:25 den Kürzeren.

Im dritten Abschnitt zeigte sich der Hauptrunden-Dritte aus Friedrichshafen wieder konsequenter und ging mit 2:1 in Führung (25:21). Der vierte Abschnitt startete zunächst mit Vorteilen für die Spielgemeinschaft aus Lüneburg. Der VfB arbeitet sich zwar wieder heran, verlor dann aber doch mit 19:25.

Spiel wird im Tie-Break entschieden

Die Entscheidung musste also im Tie-Break fallen. Und hier hatte der VfB das Momentum wieder auf seiner Seite. Am Ende durfte das Team von Trainer Mark Lebedew dank des verwandelten Matchballs von Luciano Vicentin an den SVG-Block das 15:12 in Satz fünf und damit den Sieg bejubeln, der die 1:0-Führung in der Best-of-Five-Serie bringt. Darüber hinaus wurde VfB-Diagonalangreifer Michal Superlak noch zum MVP, zum besten Spieler des Spiels, gewählt.

Durch den Erfolg hat der VfB weiter alle Möglichkeiten auf den ersten deutschen Meistertitel seit 2015. Im Viertelfinale hatte er sich gegen die Grizzlys Giesen durchgesetzt.

Saison-Aus für Ziga Stern

Schon bereits vor dem Spiel hatten die "Häfler" einen Rückschlag für die restlichen Playoffs hinnehmen müssen. Beim Training hatte sich Außenangreifer Ziga Stern bei einem Zusammenprall eine Kopfverletzung zugezogen. Nach ärztlichen Untersuchungen fällt der 29-Jährige vier bis sechs Wochen und damit für den Rest der Saison aus. Zudem fehlten Vojin Cacic, Simon Kohn und Miguel Martinez.