Nach Fünf-Satz-Krimi: Friedrichshafen komplettiert Volleyball-Halbfinale

Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sich das letzte Ticket für das Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga erkämpft. Gegen die Volleys Herrsching machten es die Häfler aber bis zum Schluss spannend.

Der Pokalsieger aus Friedrichshafen gewann das umkämpfte dritte Spiel gegen die WWK Volleys Herrsching mit 3:2 (25:20, 23:25, 25:13, 21:25, 15:10) und entschied die Best-of-Three-Serie 2:1 für sich.

Enges Spiel zwischen Friedrichshafen und Herrsching

Die Gastgeber aus Friedrichshafen starteten konzentriert in das dritte Spiel der Play-off-Serie. So ging der erste Satz mit fünf Punkten Vorsprung an den VfB. Im zweiten Satz ließ sich Herrsching aber nicht abschütteln, während die Gastgeber zunehmend verkrampften. Ausgerechnet durch einen VfB-Servicefehler glich Herrsching mit 25:23 zum 1:1 aus.

Davon zeigte sich das Team von Trainer Mark Lebedew im dritten Satz jedoch nicht beeindruckt, im Gegenteil. Mit 25:13 entschieden die Häfler Satz drei deutlich für sich. Bei der Dominanz blieb es nicht, denn die Gäste aus Bayern drehten im vierten Satz wieder auf und glichen zum 2:2 aus.

Herrschinger Angriffsfehler bringt VfB den Sieg

So musste die Entscheidung im fünften Satz fallen: In diesem erwischte der VfB den besseren Start und führte nach einigen schnellen Punkten in Folge mit 6:1. Die Volleys nahmen eine Auszeit, konnten den Lauf der Gastgeber aber nicht stoppen. Beim 14:9 hatten die Häfler fünf Matchbälle. Den ersten konnten die Gäste noch abwehren. Beim zweiten leistete sich Tim Peter, bis dahin der beste Herrschinger, einen Angriffsfehler und brachte den Häflern den 3:2-Sieg und den Einzug ins Halbfinale, den sie mit den 800 Zuschauern in der Halle in Ulm/Neu-Ulm feierten.

"Das Spiel war ein wenig das Spiegelbild der bisherigen Saison", analysierte VfB-Cheftrainer Mark Lebedew nach der Partie. "Wir haben teilweise nicht gut gespielt, aber wir haben am Ende die Nerven behalten."

Friedrichshafen im Halbfinale gegen Düren

In der Vorschlussrunde geht es für die Häfler am Mittwoch (30. März, 19 Uhr) gegen die SWD powervolleys Düren. Am 3. April (17:30 Uhr) begegnen sich die Teams dann in der Arena in Ulm/Neu-Ulm. Im zweiten Halbfinale stehen sich ab Mittwoch Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys und die United Volleys Frankfurt gegenüber.