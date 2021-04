Der VfB Friedrichshafen hat auch im zweiten Finalspiel der Best-of-five-Serie in der Volleyball-Bundesliga eine Niederlage gegen die Berlin Recycling Volleys hinnehmen müssen.

Gegen den Dauerrivalen aus Berlin verlor das Team von Trainer Michael Warm glatt in drei Sätzen mit 0:3 (22:25, 17:25, 23:25) und kassierte damit die zweite Niederlage in der Finalserie gegen den Champion von 2019. Im ersten Spiel am Donnerstag in Friedrichshafen hatten sich die Berliner erst nach Abwehr zweier Matchbälle durchgesetzt.

Friedrichshafen im dritten Spiel unter Erfolgsdruck

Der erste Satz verlief lange Zeit ausgeglichen. Am Ende gelang Benjamin Patch mit einem Ass zum 21:19 das vorentscheidende Break für die Berliner. Der knapp gewonnene erste Durchgang verlieh den Gastgebern enormes Selbstvertrauen. Den zweiten Abschnitt dominierte Berlin deutlich. Im dritten Durchgang gerieten die Hauptstädter beim Stand von 17:10 in eine Schwächephase, die den Ausgang der Partie noch einmal spannend machte. Der VfB kam noch einmal heran, jedoch brachte ein Aufschlagfehler der Häfler schließlich die Entscheidung.

Somit fehlt den BR Volleys nun noch ein Sieg zur elften Meisterschaft. Das möglicherweise entscheidende dritte Spiel findet am Donnerstag (18:00 Uhr) am Bodensee statt. Dieses müssen die Häfler gewinnen, um ihre Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft zu bewahren.