Der VfB Friedrichshafen hat auch im dritten Finalspiel der Best-of-five-Serie in der Volleyball-Bundesliga eine Niederlage gegen die Berlin Recycling Volleys hinnehmen müssen. Die Berliner verteidigten somit ihren Meistertitel.

Die Berlin Recycling Volleys haben zum elften Mal die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Cedric Enard setzte sich am Donnerstagabend mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) bei Dauerrivale VfB Friedrichshafen durch und entschied auch die dritte Partie der Finalserie für sich. Bereits zum achten Mal nacheinander standen sich Berlin und Rekordmeister Friedrichshafen im Endspiel der Volleyball-Bundesliga gegenüber.

Volleyball-Bundesliga: Play-offs, Finale (best of five) Donnerstag, 08. April VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys 2:3 (25:18, 25:20, 21:25, 19:25, 17:19) Sonntag, 11. April Berlin Recycling Volleys - VfB Friedrichshafen 3:0 (25:22, 25:17, 25:23) Donnerstag, 15. April VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys 0:3 (21:25, 18:25, 21:25) Play-off-Stand: 3:0

Enge Sätze, Friedrichshafen nutzt Vorlagen nicht

Friedrichshafen war heute unter Erfolgsdruck: Nachdem der VfB die ersten beiden Finalduelle verloren hatte, musste heute ein Sieg her, um ein viertes Finalspiel zu erzwingen.

Im ersten Satz zeigte Friedrichshafen zunächst das druckvollere Spiel. Doch als Patch bei den Berlinern an die Aufschlaglinie trat, wendete sich das Blatt. Die Volleys holten neun Punkte in Serie, darunter waren zwei Asse des 26-Jährigen. Aus einem 14:17 wurde so eine komfortable 24:17-Führung für die Gäste.

Geführt vom russischen Zuspieler Sergej Grankin hielten die BR Volleys nach dem gewonnenen ersten Durchgang ihren Kurs. Der Kontrahent konnte mit dem Angriffsschwung der Berliner nicht mithalten. Spätestens als Samuel Tuia für die Gäste den Punkt zum 20:14 machte, war auch im zweiten Satz die Entscheidung gefallen.

VfB mit zwei Meistertiteln mehr als Berlin

Mit aller Macht stemmte sich der VfB gegen drohende Niederlage, hatte beim 15:12 im Schlussabschnitt den Vorteil auf seiner Seite. Doch die BR Volleys blieben dran. Wiederum Patch mit einem Ass zum 22:20 gab dem Spiel im dritten Satz die entscheidende Wende.

"Es ist eine herbe Enttäuschung. Wir haben gedacht, wir spielen besser", erklärte Friedrichshafens Nationalspieler Linus Weber, der zum wertvollsten Spieler der Liga-Saison gewählt wurde und in der nächsten Saison wieder in Italien spielt.

Im vergangenen Jahr wurde coronabedingt kein Meister ausgespielt, davor holten die Berliner sieben Titel in acht Jahren. Der VfB gewann bislang 13 Meisterschaften.