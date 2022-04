VfB Friedrichshafen verliert deutlich in der Champions League

Der VfB Friedrichshafen ist mit einer Niederlage aus der coronabedingten Pause gekommen: Die Häfler verloren mit 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) gegen Jastrzebski Wegiel aus Polen.

Für den deutschen Volleyball-Rekordmeister war am Donnerstagabend am dritten Spieltag der Gruppenphase nichts zu holen: Es gab eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen den in der Champions League noch ungeschlagenen polnischen Meister. Nach der dritten Niederlage im dritten Gruppenspiel bleibt der VfB Letzter seiner Gruppe.

Enttäuschung im Jubiläumsspiel von VfB-Trainer Lebedew

Für VfB-Trainer Mark Lebedew war es das insgesamt 500. Spiel als Profitrainer, jedoch konnte seine Mannschaft ihm kein Jubiläumsgeschenk bereiten. Dem Team waren die acht Tage Corona-Quarantäne vor der Begegnung deutlich anzumerken. Ohne die Stammkräfte Dejan Vincic, Vojin Cacic und Blair Bann bekamen die Gastgeber keinen Zugriff auf das Spiel. So gewannen die Gäste den ersten Satz mit zehn Punkten Vorsprung.

Den ersten Punkt im zweiten Satz holten sich die Gastgeber, das 1:0 blieb jedoch die einzige VfB-Führung. Im Anschluss setzten sich die Polen wieder ab, es stand schnell 1:5 aus Sicht des VfB. Und der Rückstand wurde immer größer, Jastrzebski Wegiel ließ Friedrichshafen nicht herankommen, am Ende hieß es 25:17 für die Polen.

Im dritten Satz lief dann gar nichts mehr zusammen bei Friedrichshafen, während die Gäste einen Schlag nach dem anderen verwandelten. Zwischenzeitlich führten sie mit vierzehn Punkten und ließen sich den klaren Sieg in drei Sätzen gegen geschwächte Friedrichshafener nicht nehmen.

Schwierige Vorbereitung nach Corona-Fällen

"Das Ergebnis ist das Ergebnis und das müssen wir so hinnehmen", sagte VfB-Trainer Mark Lebedew nach dem Spiel. Jedoch war der Australier auch nicht ohne Stolz auf seine Mannschaft: "Wir waren über eine Woche in Quarantäne und hatten acht Spieler im Training kurz vor der Partie. Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie in der Partie gezeigt haben, dass sie kämpfen können."

Denn noch in der letzten Woche hatte sich das Team aus Friedrichshafen wegen Corona-Fällen bei drei Spielern und einem Trainer in Quarantäne begeben, das Bundesliga-Spiel gegen Giesen musste abgesagt werden. Erst am Mittwochmorgen (12.01.) konnte der VfB zurück in die Trainingshalle, nachdem Spieler nach ausschließlich negativen Corona-Tests die Quarantäne verlassen durften.