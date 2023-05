VfB Friedrichshafen verpasst den Meistertitel

per Mail teilen

Der VfB Friedrichshafen muss weiter auf den nächsten Titel in der Volleyball-Bundesliga warten. In der Finalserie gegen die Berlin Volleys verloren die Häfler auch die dritte Partie mit 1:3.

Der VfB Friedrichshafen zeigte sich im Vergleich zu Spiel zwei am Donnerstag (0:3) stark verbessert. Trotzdem sicherten sich die Berliner die ersten beiden Sätze klar mit 25:18.

In Durchgang drei ging Friedrichshafen nach zwei Assen von Michal Superlak nacheinander erstmals überhaupt in Führung (5:3) und gewann dadurch die Sicherheit, um nach Sätzen auf 1:2 heranzukommen (26:16). Danach wurde es hitzig. Nach einem heftigen Disput der Spieler am Netz verwies Schiedsrichter Robert Ließ den VfB-Mittelblocker Andre Brown des Feldes.

Im Anschluss verlief die Begegnung ausgeglichen, bevor sich der VfB wieder leicht absetzen konnte. In der Schlussphase drehten die Berliner aber noch einmal auf und holten sich mit einem 27:25 im vierten Satz den Meistertitel.

Berlin und Friedrichshafen jetzt gleichauf bei den Titeln

Berlin sicherte zum 13. Mal den Meistertitel und zieht damit mit dem Dauerrivalen aus Friedrichshafen gleich. Der VfB muss derweil weiter auf den ersten Triumph seit 2015 warten. Berlin und Friedrichshafen standen sich zum zehnte Mal in Serie im Finale gegenüber.