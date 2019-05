Der Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft bleibt spannend. Nach den ersten beiden Finalspielen steht es zwischen Friedrichshafen und Berlin 1:1. Am Sonntag (14:30 Uhr im exklusiven Livestream bei swr.de/sport) geht es am Bodensee weiter.

In den letzten drei Jahren war es wie bei Hase und Igel. Immer wenn sich "Hase" Friedrichshafen den Meistertitel krallen wollte, war "Igel" Berlin schon da. Dreimal scheiterten die "Häfler" an den Hauptstädtern. Jetzt will der VfB dafür sorgen, dass es ein viertes Mal nicht gibt.

Spannend ist das Duell der beiden deutschen Serienmeister aber auch diesmal: Der VfB Friedrichshafen gewann das erste Finalspiel der Best-of-Five-Serie in der heimischen Arena souverän mit 3:0. Das zweite Duell verlor das Team von Trainer Vital Heynen am Donnerstagabend in der Berliner Max-Schmeling-Halle knapp mit 2:3. "Den dritten Satz hätten wir gewinnen müssen", ärgerte sich danach Friedrichshafens National-Libero Markus Steuerwald, "dann hätte es vielleicht anders ausgesehen".

Friedrichshafen wartet seit vier Jahren auf den Titel

Es steht also nach Siegen 1:1, und der VfB hat am Sonntag (14:30 Uhr / im exklusiven Livestream bei swr.de/sport) in der dritten Partie in Friedrichshafen die Chance, mit einem weiteren Sieg den ersten Meister-Matchball zu holen, könnte dann nächsten Mittwoch in Berlin den Triumph perfekt machen.

Der Cheftrainer des VfB Friedrichshafen, Vital Heynen, hat kurz vor Playoff-Start die Entscheidung über seine Nachfolge begrüßt. Es nehme seinen Spielern ein Stück weit die Unsicherheit.

Das lange Warten auf den insgesamt 14. deutschen Meistertitel soll endlich ein Ende nehmen, und es wäre auch für den nach drei Jahren scheidenden Trainer Vital Heynen ein herausragendes Ende seiner Zeit am Bodensee. Der Belgier holte als Nachfolger von Stelian Moculescu zwar mit dem VfB zweimal den Pokal, sehnt sich aber zum Abschied nach seiner ersten deutschen Meisterschaft: "Seit ich in Friedrichshafen bin, haben wir immer unser Minimalziel erreicht", zeigt sich Heynen mit seiner bisherigen Bilanz bei den Schwaben durchaus zufrieden, "wir haben immer Champions League gespielt, und wir haben immer einen Titel geholt". Nur eben die Krönung des Ganzen, der Meistertitel, wurde Heynen bislang verwehrt.

Portrait Vital Heynen

Krönender Abschied für Vital Heynen?

Im vergangenen Jahr feierte Ex-Bundestrainer Vital Heynen mit Polen überraschend den Weltmeister-Titel, ab Sommer konzentriert sich der fidele Coach ganz auf seinen Job als polnischer Nationaltrainer. Nach dem WM-Triumph will er in Tokio 2020 auch Olympiagold ins volleyballverrückte Polen holen. Heynens Nachfolger steht übrigens auch schon fest. In der nächsten Saison wird Michael Warm den VfB Friedrichshafen trainieren.