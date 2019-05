Noch nichts war es mit der 14. deutschen Meisterschaft des VfB Friedrichshafen. In der In der Best-of-five-Serie unterlag das Team von Trainer Vital Heynen bei den BR Volleys mit 1:3 (26:28, 21:25, 25:15, 21:25). Nun steht es in der Finalserie 2:2.

Damit kommt es zum entscheidenden fünften Spiel. Dieses findet am Sonntag (14:30 Uhr) in Friedrichshafen statt. Dauer 00:40 min Friedrichshafen vergibt ersten Matchball in Berlin Rekordmeister VfB Friedrichshafen muss in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys über die volle Distanz gehen. Der Pokalsieger verlor das vierte Spiel in der Hauptstadt mit 1:3 (26:28, 21:25, 25:15, 21:25) und vergab damit die erste von zwei Chancen, seinen insgesamt 14. Titel perfekt zu machen. Zwei Teams - eine Klasse für sich Die beiden Topteams der Liga machen bereits zum siebten Mal in Folge den Meister im Finale unter sich aus, das bessere Ende hatten dabei meist die Berliner: Nur in der Saison 2014/15 konnte sich Friedrichshafen durchsetzen. Das Playoff-Finale VfB Friedrichshafen - BR Volleys 3:0

BR Volley - VfB Friedrichshafen 3:2

VfB Friedrichshafen - BR Volleys 3:1

BR Volley - VfB Friedrichshafen, 3:1

VfB Friedrichshafen - BR Volleys, Sonntag, 12. Mai, 14:30 Uhr Krimi im ersten Satz Vor 8.553 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle lieferten die BR Volleys, angeführt von Zuspieler Sergej Grankin, ihre bisher beste Leistung in der spannenden Finalserie. Die Gastgeber profitierten anfangs vor allem von den druckvollen Angriffsaktionen des Franzosen Samuel Tuia. Ein Ass von Moritz Reichert bescherte dem Team zur Zweiten Technischen Auszeit erstmals einen Drei-Punkte-Vorsprung (16:13). Der VfB schlug zurück, führte nach einem Block gegen Tuia wenig später mit 20:19. Nervenstark entschieden die BR Volleys aber den Satz in der Verlängerung für sich. Einmal auf Touren gekommen, ließen sich die Berliner im zweiten Durchgang auch durch drei fragwürdige Entscheidungen von Schiedsrichter Nils Weickert (Bingen) zugunsten der Gäste nicht aus dem Konzept bringen, zumal in dieser Phase Volleys-Angreifer Reichert für etliche Punkte sorgte. Auch von einem Tief im dritten Satz erholten sich die BR Volleys schnell wieder, obwohl auf der Diagonalposition sowohl Benjamin Patch als auch der für ihn phasenweise zum Zuge kommende Kyle Russell keine große Hilfe darstellten. Der US-Amerikaner Patch verwandelte am Ende aber immerhin gleich den ersten Matchball.