Der VfB Friedrichshafen hat sich in einem umkämpften Spiel mit 3:1 gegen die BR Volleys durchgesetzt und braucht im Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga nur noch einen Sieg für den Titel.

Dauer 01:02 min VfB Friedrichshafen gegen Volleys Berlin - der Matchball Der Matchball im dritten Playoff-Finale der Volleyball-Bundesliga zwischen dem VfB Friedrichshafen und den BR Volleys.

Rekordmeister VfB Friedrichshafen fehlt in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys noch ein Sieg zum Titel. Der Pokalsieger vom Bodensee, der schon das Auftaktspiel gewonnen hatte, setzte sich am Sonntag gegen den Dauerrivalen mit 3:1 (31:29, 25:21, 13:25, 25:19) durch und führt in der Best-of-Five-Serie mit 2:1. Die vom ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen betreuten "Häfler" haben damit zwei Matchbälle für ihren ersten Titel seit 2015 und den 14. insgesamt. Das vierte Spiel der Serie findet am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Hauptstadt statt.

Dauer 01:23 min Vital Heynen: "Das ist sehr schön!" Friedrichshafens Trainer Vital Heynen nach dem Erfolg seines Teams gegen Berlin.

Knackpunkt des Spiels war das Ende des dramatischen ersten Satzes. Nach einem Rückstand von 20:24 wehrte Friedrichshafen sieben Satzbälle der Gäste ab und setzte sich mit 31:29 durch. Zwar kamen die Volleys im dritten Satz noch einmal zurück, als ihr Diagonalangreifer Kyle Russell aufdrehte und dem VfB zu viele Fehler unterliefen, im vierten Durchgang machte das Heynen-Team aber in souveräner Manier alles klar.

Dauer 01:42 min David Sossenheimer: "Das hat richtig Spaß gemacht!" Friedrichshafens David Sossenheimer nach dem 3:1-Erfolg gegen Berlin.