Die Volleyballer des TV Rottenburg haben das Pokal-Halbfinale gegen den SWD powervolleys Düren mit 3:0 verloren und somit den Einzug ins Pokalfinale verpasst.

Die Rottenburger verpassten beim klaren 0:3 (15:25, 17:25, 21:25) in Düren damit die erstmaligen Qualifikation für das Pokalfinale in Mannheim. Die Hausherren in Düren machten jedoch von Beginn an klar, dass sie sich das Pokalfinale auch fest in den Kalender geschrieben hatten, gingen schnell in Front und entschieden den ersten Satz klar für sich.

Faire Verlierer

Rottenburg konnte das Spiel danach zwar etwas ausgeglichener gestalten, mussten sich jedoch auch im zweiten und dritten Satz geschlagen geben. "Heute haben uns die Erfahrenen gezeigt, wie es geht", ordnete Rottenburgs Tim Grozer die Begegnung nach dem Spiel ein.

Auch der Coach des TV, Christophe Achten, erkannte die Niederlage an. "Düren hat heute unglaublich stark gespielt. Die haben uns im Aufschlag sehr unter Druck gesetzt. Wir hatten Annahmeprobleme, die wir erst im Lauf des Spiels in den Griff bekommen haben. Das Erlebnis Pokal-Halbfinale wird unser Team weiterentwickeln. Die Pokalsaison ist nun leider beendet. Das bedeutet, dass wir uns auf die Liga fokussieren. Es steht ein wichtiges Auswärtsspiel in Königs Wusterhausen an. Dem gilt nun unsere Aufmerksamkeit."