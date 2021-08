Kurz nach den Olympischen Spielen kämpfen die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude um die europäische Beachvolleyball-Krone. Das Halbfinale haben sie bereits erreicht.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio waren Karla Borger und Julia Sude in der Gruppenphase ausgeschieden. Drei Niederlagen in drei Spielen lautete die Bilanz. Die Europameisterschaft in Wien läuft deutlich besser. Die beiden Stuttgarterinnen stehen im Halbfinale.

Es läuft wieder bei Borger/Sude

Im Viertelfinale haben sie die Russinnen Ksenia Dabizha und Swetlana Kholomina 2:0 (21:18, 21:19) besiegt. Zuvor hatten sie sich in einem packenden Achtelfinale in drei Sätzen (21:12, 15:21, 15:11) gegen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Anouk Vergé-Dépré durchgesetzt.

Laboureur/Tillmann scheitern im Viertelfinale

Chantal Laboureur (Friedrichshafen) erreichte mit ihrer Partnerin Cinja Tillmann (Münster) ebenfalls die Runde der besten acht Teams, in der sie allerdings trotz Führung an Tina Graudina und Anastasija Kravcenko aus Lettland scheiterten (21:13, 16:21, 13:15). Laboureur und Tillmann bildeten wie bereits bei anderen gemeinsamen Turnieren in diesem Jahr ein Interims-Duo.