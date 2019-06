Vier deutsche Frauen-Nationalteams starten bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg. Drei davon sind erst seit diesem Jahr zusammen. Und nur zwei dürfen zu den Olympischen Spielen nach Tokio. SWR Sport hat mit den beiden Südwest-Teams vor der WM gesprochen.

Zu Beginn dieses Jahres erschütterte ein Beben die deutsche Frauen-Beachvolleyball-Szene: Nachdem Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kira Walkenhorst ihre Karriere im Januar verletzungsbedingt beendete, begann eine Personal-Rochade, die auch die Nationalspielerinnen aus dem Südwesten betraf. Walkenhorsts langjährige Partnerin Laura Ludwig, mit der sie ihre größten Erfolge teilte, musste sich eine neue Teamkollegin suchen.

Bäumchen wechsel dich

Ludwigs Wahl fiel auf Margareta Kozuch, bis dahin Team-Partnerin von Karla Borger aus Stuttgart. Also war Borger nun auf der Suche und fragte ihre alte Bekannte Julia Sude, mit der sie gemeinsam vor einigen Jahren eine U23-Europameisterschaft spielte. Sude (Friedrichshafen), die mit ihrer Partnerin Chantal Laboureur in der vergangenen Saison auf Platz eins der Weltrangliste stand, sagte zu und bildet nun mit Karla Borger das einzig komplette Nationalteam aus dem Südwesten. Ihre Stuttgarter Kollegin Laboureur fand mit Sandra Ittlinger in Berlin ihre neue Team-Kameradin.

Dauer 2:01 min Borger/Sude: "So etwas hat man nur einmal im ganzen Leben" Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude vor der Heim-WM in Deutschland.

Voller Fokus auf die Heim-WM, danach auf Olympia

Nachdem alle Personalfragen geklärt waren, hatten die drei neu formierten Nationalteams einige Monate Zeit, um sich auf die Weltmeisterschaft in Hamburg vorzubereiten, die am 28. Juni startet. Das große Ziel ist allerdings noch nicht ganz so nah: Olympia 2020 in Tokio. Dafür zugelassen werden nur zwei deutsche Beachvolleyball-Teams. Das Problem: Neben Borger/Sude, Ittlinger/Laboureur und Ludwig/Kozuch steht mit den beiden Hamburgerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider noch ein viertes Duo parat.

Aus vier mach zwei

Für die Olympia-Qualifikation zählen zwölf Turniere. Die beiden deutschen Paare, die bis zum 15. Juni 2020 die meisten Punkte gesammelt haben, dürfen Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. Die WM als Generalprobe bringt dabei am meisten Punkte, gefolgt von der EM, die im August in Moskau ausgetragen wird.

Die Chance einer Heim-WM habe man nur einmal im Leben, sagt Julia Sude im Interview mit SWR Sport. Zudem sei das Teilnehmerfeld in Hamburg noch stärker besetzt als Olympia, was einen zusätzlichen Reiz ausmache.

Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur dürfen das Turnier am Freitag, 13:00 Uhr, gegen ein Team aus Paraguay eröffnen.