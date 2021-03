Allianz MTV Stuttgart trifft am Mittwoch (20:15 Uhr) im zweiten Halbfinal-Duell der "Best-of-three"-Serie auf den SSC Palmberg Schwerin. Nach der 0:3-Niederlage im ersten Spiel stehen die Stuttgarterinnen unter Druck.

Um das vorzeitige Ausscheiden aus den Playoffs zu verhindern, brauchen die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart eine deutliche Leistungssteigerung. Denn das erste Halbfinale verloren die Schwäbinnen beim Dauerkonkurrenten SSC Palmberg Schwerin deutlich mit 0:3. Eine weitere Niederlage im "Best-of-three"-Modus würde das Aus bedeuten, ein Sieg das entscheidende dritte Spiel am Donnerstag (17:00 Uhr) erzwingen.

Die Niederlage im ersten Spiel ist für Sportdirektorin Kim Renkema vor allem auf schwache Annahmen und zu viele Aufschlagfehler ihrer Mannschaft zurückzuführen. Um die Halbfinale-Serie noch für sich zu entscheiden, fordert sie im SWR-Gespräch eine deutliche Leistungssteigerung. Renkema weiß aber auch um die Stärken des Gegners.

Nächster Rückschlag?

Ein mögliches Ausscheiden könnte für die Stuttgarterinnen der nächste Rückschlag in dieser Saison werden. Ende vergangenen Jahres verloren sie im Pokal-Halbfinale gegen den SC Potsdam. Anschließend trennte man sich einvernehmlich von Trainer Giannis Athanasopoulos.

Ein Grund dafür: Die angeblich fehlende Sieger-Mentalität der Mannschaft. Um diese wieder zu aktivieren, wurde mit dem 52-jährigen Tore Aleksandersen ein langjähriger erfolgreicher Vereins- und Nationaltrainer verpflichtet. Danach stimmten zwar die Ergebnisse, doch der zuletzt wenig überzeugende Auftritt in Schwerin wirft erneut Fragen auf.

Renkema nimmt Mannschaft in die Pflicht

Viele Spielerinnen haben auch nach dem Trainerwechsel ihr maximales Leistungsniveau noch nicht abrufen können. Laut Renkema sei das aber nicht die Schuld des Trainers. Für die mentalen Schwächen nimmt die Sportdirektorin die gesamte Mannschaft in die Pflicht.

Duell an der Seitenlinie

Auch der SSC Palmberg Schwerin hat in dieser Saison immer wieder mit Leitungsschwankungen zu kämpfen. Doch im Gegensatz zu den Stuttgarterinnen scheint die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski pünktlich zum Saisonfinale ihre Form gefunden zu haben. Vor vier Wochen gewannen die Norddeutschen den DVV-Pokal.

Koslowski trainiert den SSC bereits in der achten Saison in Folge, ist zudem seit 2015 Trainer der Frauen-Nationalmannschaft. Der Coach, der kürzlich seinen 37. Geburtstag feierte, begann seine Karriere einst als Co-Trainer von Aleksandersen. Gemeinsam feierte das Duo in fünf gemeinsamen Jahren in Schwerin eine Meisterschaft sowie zwei Pokalsiege. Der Schweriner ist an der Seitenlinie ein Heißsporn, lässt Aktionen im Spiel selten unkommentiert und seinen Emotionen freien Lauf. Renkema schätzt die Arbeit Koslowskis, seinen eigenwilligen Stil will sie nicht beurteilen.

Erinnerungen an 2019

Durch den vorzeitigen Abbruch der vergangenen Saison ist Allianz MTV Stuttgart amtierender Titelträger. Im Finale der Bundesliga-Playoffs 2019 haben die Stuttgarterinnen schon einmal bewiesen, dass sie Schwerin in einem wichtigen Spiel bezwingen können. In einem packenden Drama entschieden sie damals das entscheidende fünfte Playoff-Spiel mit 3:2 für sich und sicherten sich den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Ob sie Ausschnitte aus diesem furiosen Spiel der Mannschaft als Motivationsspritze zeigen wird, wollte Renkema nicht verraten. Die Verantwortlichen werden aber alles dransetzen, damit auch 2021 der Finaleinzug glückt.