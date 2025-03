MTV-Kapitänin Roosa Koskelo muss Volleyballkarriere beenden

per Mail teilen

Die Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren zum Saisonende mit Roosa Koskelo eine absolute Identifikationsfigur. Die Finnin muss ihre Karriere beenden - der Grund: ihr Knie.

Seit 2018 spielt Roosa Koskelo für Allianz MTV Stuttgart in der Volleyball-Bundesliga: In den sieben Jahren seit ihrem Wechsel aus dem slowenischen Maribor verpasste Koskelo keine einzige Partie für den Verein - und prägte die erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte mit. Bislang acht Titel (4x Deutsche Meisterschaft, 2x Pokalsieg, 2x Supercup) gewann die 33-jährige Finnin mit den Stuttgarterinnen.

Am Ende der Saison ist jedoch Schluss. Aufgrund von anhaltenden Knieproblemen wird die Libera ihre aktive Volleyballkarriere beenden. "Diese Entscheidung markiert das Ende einer unglaublichen Reise und mein Herz ist mit Dankbarkeit für jeden Moment davon erfüllt", sagte Koskelo.

Koskelo geht als Kapitänin der Stuttgarterinnen

"Ich habe mir immer versprochen, dass ich mich zu meinen eigenen Bedingungen vom Volleyball verabschieden werde, und wenn ich dieses Versprechen einhalten möchte, ist die Zeit für mich gekommen, mich vom Spiel zu verabschieden", so Koskelo zu ihrem bevorstehenden Karriereende. "Es ist eine große Ehre, dieses Team so lange zu vertreten." Stuttgart habe eine große Rolle bei der Gestaltung ihres Lebens gespielt, sowohl auf als auch neben dem Platz.

MTV-Trainer Konstantin Bitter würdigte die Bedeutung der 1,64 Meter großen Libera. "Roosa war schon lange vor mir hier und hat einen großen Teil der Vereinsentwicklung der letzten Teile nicht nur erlebt, sondern geprägt. Sie steht wie kaum eine andere Person für die Identität dieses Vereins." Koskelo gehört seit Jahren zu den Leistungsträgerinnen und Publikumslieblingen des Topteams, seit dieser Saison ist sie Kapitänin. Sie habe "wesentlich zum Erfolg des Vereins beigetragen", sagte Geschäftsführer Aurel Irion. "Wir sind ihr unendlich dankbar."