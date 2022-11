Beim Volleyball-Supercup zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam werden mehr als 6.000 Zuschauer:innen erwartet. Die Stuttgarterinnen freuen sich - und wollen den Titel.

"Positiv aufgeregt" sei die Mannschaft, sagt Kim Oszvald-Renkema, Sportdirektorin von Allianz MTV Stuttgart, im Gespräch mit SWR Sport. Und das liege nicht nur daran, dass es um den ersten Titel der Saison geht, sondern auch an der Rekordkulisse, vor der der Supercup zwischen Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam am Dienstag (17:15 Uhr) stattfinden wird. Mehr als 6.000 Zuschauer:innen werden in der Stuttgarter Porsche-Arena erwartet. "Darauf sind wir sehr, sehr stolz", sagt Oszvald-Renkema. "Das ist für den Frauen-Volleyball in Deutschland ein gutes Zeichen."

Bisheriger Zuschauerrekord Den bisherigen Zuschauerrekord in der Volleyball-Bundesliga der Frauen hatten 5.392 Zuschauer:innen beim vierten Playoff-Finalspiel von Allianz MTV Stuttgart gegen den Dresdner SC in der Porsche-Arena am 30. April 2016 aufgestellt. Beim Supercup lag der Bestwert bis jetzt bei 5.796 Fans, die im Jahr 2017 die Duelle der Frauen und Männer verfolgten.

Als Gastgeberverein ist Allianz MTV Stuttgart Mitveranstalter und vermarktet das Sportereignis zu großen Teilen selbst. Das ist neu in der Geschichte des Supercups. Zuvor war die Volleyball-Bundesliga (VBL) dafür zuständig. Der Verein hat bei Sponsoren und anderen Sportvereinen für das Spiel geworben, um große Gruppen dafür zu begeistern. "Viele Menschen haben hart dafür gearbeitet, dass die Halle ausverkauft ist", sagt Oszvald-Renkema. Sie geht davon aus, dass rund 90 Prozent der Zuschauer:innen die Stuttgarterinnen unterstützen werden.

Das ist der Volleyball-Supercup Normalerweise kämpfen beim Supercup Meister und Pokalsieger um den ersten Titel der Saison. Da Allianz MTV Stuttgart in der abgelaufenen Saison jedoch sowohl das DVV-Pokalfinale als auch die Meisterschaft für sich entscheiden konnte, tritt der Double-Sieger bei der 7. Auflage des Formats gegen Vizemeister und Supercup-Neuling SC Potsdam an.

Allianz MTV Stuttgart und SC Potsdam mit gelungenen Generalproben

"Das wird etwas ganz Besonderes", sagt Tore Aleksandersen, Cheftrainer von Allianz MTV Stuttgart. Weder er noch sein Team hätten bisher in der Porsche-Arena gespielt. Die Heimspiele in der Bundesliga trägt der Verein nämlich in der Scharrena aus. "Potsdam hat ein super starkes Team und beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen." Sowohl Stuttgart als auch Potsdam haben ihre Auftaktspiele in der Bundesliga gewonnen. Die Stuttgarterinnen setzten sich zu Hause gegen den VfB Suhl mit 3:0 durch. Am Ende der vergangenen Saison hatte es der Club auf Rang fünf geschafft. Potsdam ließ mit dem 3:1 beim Titelmitfavoriten Dresdner SC aufhorchen.

Stuttgart gegen Potsdam: Wer ist Favorit?

Trotzdem spricht Potsdams Kapitänin Laura Emonts nur von "Außenseiter-Chancen" gegen Stuttgart. Sie sagt aber auch: "Wir haben die Chance, den ersten Titel für den Verein zu holen. Deswegen gehen wir All-in." MTV-Sportdirektorin Oszvald-Renkema sieht die Ausgangslage ausgeglichener: "So früh in der Saison ist das eine Wundertüte, man kann nicht von Favoriten sprechen." Allianz MTV Stuttgart brauche auch noch etwas Zeit, bis es mit all seinen Neuzugängen und Nationalspielerinnen, die bei der Weltmeisterschaft waren, eingespielt sei.

Spannende Finalserie um die deutsche Meisterschaft

In der Finalserie um die deutsche Meisterschaft in der vergangenen Saison hatte Potsdam im vierten Spiel eine Hand an der Meisterschale. Doch die Stuttgarterinnen wehrten im Tiebreak zwei Matchbälle ab und erzwangen mit dem Sieg das entscheidende fünfte Spiel in der Best-of-Five-Serie, das sie zu Hause 3:0 gewannen. Cheftrainer Aleksandersen warnt deshalb vor Potsdam und freut sich über die Rekordkulisse. "Ich hoffe, dass uns die Fans zum Sieg pushen werden."