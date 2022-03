Trotz starker Leistung: Allianz MTV Stuttgart verliert Final-Hinspiel

Die Stuttgarter Volleyballerinnen haben ihr Final-Hinspiel im CEV-Pokal gegen Eczacibaşi Dynavit Istanbul verloren. Bei der 1:3-Auswärtsniederlage zeigte der MTV aber viel Leidenschaft - und hat im Rückspiel noch eine kleine Titel-Chance.

Bereits vor dem Spiel musste Allianz MTV Stuttgart einen Ausfall verkraften: Top-Angreiferin Krystal Rivers konnte krankheitsbedingt nicht auflaufen. Der MTV Stuttgart ging also anders als beim souveränen Halbfinale-Erfolg gegen Zagreb personell geschwächt in das Final-Hinspiel gegen den türkischen Rekordmeister. Und so demonstrierten die Gastgeberinnen im ersten Satz ihre Favoritinnen-Stellung. Gegen die starken Angriffe von Diagonalangreiferin Tijana Boskovic war die Stuttgarter Abwehr häufig machtlos. Nach einem 4:9-Rückstand nahm MTV-Trainer Tore Aleksandersen die erste Auszeit. Aber auch danach fanden die Gäste nur selten Lösungen gegen den Angriff der Istanbulerinnen. Dazu fanden noch einige Asse den Weg ins Stuttgarter Feld. Folgerichtig ging der erste Satz mit 25:19 an Istanbul.

Lee und Timmerman drehen auf

Im zweiten Satz stabilisierten sich die MTV-Frauen in der Annahme und konnten mit Istanbul mithalten. Mit dem 7:6 war die erste Stuttgarter Führung im zweiten Satz perfekt. Istanbul kam nicht mehr zu einfachen Punkten, jeder Ballwechsel war umkämpft. Simone Lee und Eline Timmerman übernahmen Verantwortung und punkteten ein ums andere Mal gegen den türkischen Dreierblock. Beim Stand von 16:13 nahm Istanbul eine Auszeit und machte im Anschluss direkt zwei Punkte.

Die Schwäbinnen ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen, spielten weiter auf hohem Niveau und bauten die Führung sogar auf vier Punkte aus. Eczacibaşi kam aber wieder auf und rückte bis auf 20:21 heran. Den Ausgleich schafften die Istanbulerinnen aber nicht. Mira Todorova sorgte für den ersten Stuttgarter Satzball, den der MTV gleich verwandelte. Mit 25:22 gewannen die Außenseiterinnen den zweite Satz zum 1:1.

Dritter Satz geht an Istanbul

Istanbul zeigte sich auch im dritten Satz zunächst beeindruckt, während Stuttgart weiter aufdrehte. Die Ballwechsel wurden immer spektakulärer, die Fans in der Halle sahen Volleyball auf höchstem Niveau. Top-Angreiferin Boskovic wurde nach einer Schwächephase wieder stabiler, brachte Eczacibaşi mit 10:8 in Führung - und sorgte zunächst dafür, dass dieser Vorsprung hielt.

Geschlagen gaben sich die Gäste aber nicht und rückten mit 17:18 bis auf einen Punkt heran. Eczacibaşi ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Zwar vergab Boskovic den ersten von fünf Istanbuler Satzbällen, Team-Kollegin Maja Ognjenovic machte es danach besser: Mit 25:20 gewann Istanbul den dritten Satz.

Boskovic entscheidet Partie

In den vierten Durchgang starteten die Stuttgarter Volleyballerinnen mit einer 2:0-Führung, die die Gastgeberinnen aber durch vier Punkte in Folge auf 2:4 drehten. Für Stuttgart kein Grund nachzulassen. Das Spiel blieb weiter eng, keines der Teams konnte sich zunächst entscheidend absetzen. Istanbul gewann zwar den bis dahin längsten Ballwechsel der Partie zum 10:9, aber der MTV konterte sofort und glich zum 10:10 aus. In jedem Ballwechsel wurde leidenschaftlich gekämpft, kein Team ließ nach.

Erst in der zweiten Satzhälfte setzte sich Istanbul dank der überragenden Tijana Boskovic immer weiter ab. Insgesamt 34 Punkte machte der serbische Superstar für Eczacibaşi. Und so war es auch Boskovic, die den ersten von insgesamt sieben Istanbuler Matchballen mit einem Block zum 3:1-Erfolg verwandelte.

Noch eine Rest-Chance auf den Titel im Rückspiel

Allianz MTV Stuttgart hat durch die Niederlage eine schwere, aber nicht unmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel. Die Partie zwischen Stuttgart und Istanbul findet am 22. März in Stuttgart statt (19 Uhr). Der SWR überträgt die Partie live im Stream.