Vierter Pokalsieg für Stuttgarter Volleyballerinnen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder den DVV-Pokal gewonnen. Der Bundesliga-Spitzenreiter bezwang im Endspiel in Wiesbaden den deutschen Meister und sechsmaligen Cupgewinner Dresdner SC mit 3:0 (25:17, 25:15, 25:15).

Die Teams standen sich zum insgesamt dritten Mal in einem Pokalendspiel gegenüber. Dresden hatte in den beiden vorherigen Finalduellen (2016 und 2020) jeweils mit 3:2 knapp die Nase vorn. Die Stuttgarterinnen, die den Titel nach 2011, 2015 und 2017 zum vierten Mal holten, dürfen damit weiter vom Triple träumen.

Am Dienstag (19.00 Uhr/live bei SWR Sport) steht in Stuttgart das Finalrückspiel im CEV-Cup gegen Eczacibasi Istanbul an, nachdem der MTV das Hinspiel mit 1:3 verloren hatte.

Finalspiel musste coronabedingt verschoben werden

In der Bundesliga ist das Team von Trainer Tore Aleksandersen noch ungeschlagen. Ursprünglich hatte das Pokal-Endspiel der Frauen am 6. März in Mannheim stattfinden sollen, musste aber coronabedingt verschoben werden. Nach mehreren positiven Ergebnissen standen Dresden weniger als acht Spielerinnen zur Verfügung.