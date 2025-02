Klare Niederlage in Rzeszow: MTV Stuttgart verpasst Viertelfinale der Champions League

per Mail teilen

Der MTV Stuttgart hat das Playoff-Rückspiel in der Champions League beim polnischen Spitzenklub KS DevelopRes Rzeszow mit 0:3 (20:25, 18:25, 22:25). verloren. Damit verpassen die Schwäbinnen das Viertelfinale der Königsklasse.

Die Champions-League-Saison ist für den MTV Stuttgart beendet. Bei KS DevelopRes Rzeszow unterlag das Team von Trainer Konstantin Bitter mit 0:3 (20:25, 18:25, 22:25). Bereits das Hinspiel in Stuttgart hatte der MTV nach einem echten Marathon-Match mit 1:3 (21:25, 25:22, 43:45, 20:25) verloren.

MTV-Coach Bitter hatte vor den beiden Spielen gegen Rzeszow von einem "50:50-Duell" gesprochen. Aber wie bereits in Stuttgart zeigte sich auch in Polen, dass die Kontrahentinnen einen Schritt weiter als die Schwäbinnen sind. Rzeszow lag im ersten Satz praktisch von Beginn an vorne und erarbeitete sich schnell einen komfortablen Vorsprung. Das Team des ehemaligen Stuttgarter Trainers Michal Masek holte sich den ersten Durchgang mit 25:20.

Dank eines Laufs holt Rzeszow auch den zweiten Satz

Der zweite Satz verlief zunächst ausgeglichener. Die Führung wechselte mehrmals, ehe sich Rzeszow mit einigen Punkten in Folge absetzen konnte. Der polnische Spitzenklub sicherte sich dann den zweiten Durchgang mit 25:18.

Im dritten Satz agierten beide Teams auf Augenhöhe - und zwar bis zum Schluss. Das bessere Ende für sich hatten dann aber erneut die Polinnen, die sich mit 25:22 durchsetzten. Somit hieß es in der Endabrechbnung 3:0 für Rzeszow, der zweite Sieg nach dem 3:1 im Hinspiel in Stuttgart.

Rzeszow jetzt gegen Imoco Volley Conegliano.

Der MTV ist somit aus der Champions League für dieses Jahr ausgeschieden. KS DevelopRes Rzeszow hingegen ist ins Viertelfinale eingezogen und trifft dort auf die Italienerinnen von Imoco Volley Conegliano. Im vergangenen Jahr hatten die Stuttgarterinnen die Runde der besten Acht erreicht, den Halbfinaleinzug dann aber verpasst.