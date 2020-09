per Mail teilen

Der MTV Allianz Stuttgart startet als Titelverteidiger in die Volleyball-Bundesliga der Frauen. Die Schwäbinnen haben große Ziele und peilen das nationale Double an, doch die Saisonvorbereitung lief alles andere als planmäßig.

Der MTV Stuttgart wollte eigentlich mit Rückenwind in die mit einem Auswärtsspiel in Münster (Freitag, 19:30 Uhr) beginnende neue Saison starten Jetzt zwickt es bei den Titelverteidigerinnen - und das nicht nur im Rücken von Pia Kästner.

Die Nationalspielerin trainiert zwar wieder leicht, fällt aber vorerst aus. Sprechen wollte Sie über ihre Verletzung und die Umstände, die zu ihr geführt haben, nicht.

Unruhe in der Vorbereitung

Dass die Nationalspielerin mit einer heftigen Rückenverletzung von der Europameisterschaft zurückkam ist nur ein Grund für eine unruhige Saisonvorbereitung, die eigentlich hätte geschmeidig verlaufen sollen.

Rückblick: Nachdem die Feierlichkeiten zu ersten deutschen Meisterschaft des MTV ausgeklungen waren, hatte Managerin Kim Renkema ziemlich schnell ihre Hausaufgaben gemacht. Neun Spielerinnen gingen, neun kamen. Ende Juni wurde verkündet, dass der Kader komplett ist.

Cansu Aydinogullari als Ersatz für Kathleen Weiß

Doch das erwies sich als Trugschluß. Nur zwei Monate vor Saisonbeginn löste Zuspielerin Kathleen Weiß ihren Vertrag auf. Fatal, denn um die 311-fache Nationalspielerin herum wurde das Team aufgebaut. Die Vorbereitung musste schließlich teilweise ohne Zuspielerin bestritten werden. Der bereits "leere" Transfermarkt wurde anschließend sondiert und schließlich konnte mit Cansu Aydinogullari Ersatz gefunden werden.

"Für uns als Verein ist es einfach nicht in Ordnung und auch einigermaßen unprofessionell, bestehende Verträge einfach aufzukündigen - selbst wenn die Gründe hierfür vielleicht nachvollziehbar sein mögen. Eine optimale Kaderzusammenstellung und Vorbereitung sieht anders aus." Kim Renkema, Sportdirektorin MTV Allianz Stuttgart

Und die Pechsträhne ging mit Kästner weiter. Nach dem EM-Sommer wurde bei der 21-Jährigen eine schwere Rückenverletzung festgestellt. Die Stuttgarterinnen machen dem Deutschen Volleyball-Verband schwere Vorwürfe.

"Wir alle haben die Aufgabe, die Spielerinnen zu schützen. Dieser Verantwortung ist man bei der Nationalmannschaft nicht gerecht geworden. Darüber bin ich sehr enttäuscht. Tatsache ist, dass wir Pia Kästner kaputt zurückbekommen haben." Kim Renkema, Sportdirektorin MTV Allianz Stuttgart

Jetzt versucht man in Stuttgart, mit den Folgen der unrunden Vorbereitung möglichst professionell umzugehen. Die Ziele bleiben die gleichen. Ehrgeizig will der MTV alle möglichst alle nationalen Titel gewinnen. Dennoch dürfte der Saisonstart schwierig werden. Nur noch vier Spielerinnen aus dem Meisterkader sind übrig. Dennoch machte Kapitänin Krystal Rivers im Training kurz vor dem Bundesliga-Start einen starken und motivierten Eindruck.

Die Starspielerin ist heiß auf die neue Saison: "Unsere Erwartungen sind weiterhin sehr hoch. Wir wollen mindestens so erfolgreich wie in der letzten Saison sein. Wir müssen als Mannschaft zusammenwachsen - denn nur so können wir erfolgreich sein.

Annie Cesar: "Immer wieder Flashbacks der Meisterschaft"

Libera Annie Cesar hofft indes darauf, noch ein wenig "Meister-Euphorie" mit in die neue Spielzeit nehmen zu können: "Da ist noch viel davon da, es sind ja auch noch ein paar Spielerinnen da. Deswegen hat man auch immer wieder Flashbacks - das sind einfach schöne Erinnerungen." Cesar ist aber auch klar, dass die Integration der neuen Spielerinnen sowie die Attacke der anderen Teams eine "Herausforderung" ist: "Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn wir wegen der EM nicht so viel Zeit hatten zusammenzuwachsen. Aber wir müssen den Weg weiter gehen und müssen dabei geduldig bleiben."

"Ein gutes Ergebnis zum Auftakt wäre schön"

Dem Auftakt in Münster sieht sie gelassen entgegen: "Wir sind noch nicht an unserem Höhepunkt - aber das müssen wir auch nicht sein. Dennoch wäre es schön, mit einem guten Ergebnis zu starten."