Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das zweite Spiel in der Finalserie (Best-of-Five) um die deutsche Meisterschaft verloren. Beim SC Potsdam gab es eine 1:3-Niederlage.

Das Spiel entwickelte sich vor allem gegen Ende zu einem echten Volleyball-Krimi, den die Stuttgarterinnen beim SC Potsdam mit 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 25:27) verloren. Damit steht es in der Serie Best-of-Five jetzt 1:1.

Die Gastgeberinnen starteten in der ausverkauften Halle wie ein Hochgeschwindigkeitszug in diese Partie. Potsdam ging im ersten Satz schnell mit 4:1 in Führung. Doch dann fanden auch die Titelverteidigerinnen aus Stuttgart besser ins Spiel. Fünf Punkte in Serie sorgten für eine 11:9-Führung. Der Satz blieb ausgeglichen und spannend. Potsdam drehte das Spiel und verwandelte nach 37 Minuten seinen ersten Satzball zum 25:23. Auch die sechs Punkte von Stuttgarts Topspielerin Krystal Rivers konnten den Verlust des ersten Satzes nicht verhindern.

Schwache Angriffsquote

Im zweiten Satz nahm das Team von Cheftrainer Guillermo Naranjo Hernández (von 2013 bis 2017 Coach bei Allianz MTV Stuttgart) erneut das Heft des Handelns in die Hand. Potsdam baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und führte zwischenzeitlich mit fünf Punkten Vorsprung (17:12). Die Stuttgarterinnen bekamen vor allem Diagonalangreiferin Anett Nemeth nicht in den Griff. Während Potsdam 45 Prozent seiner Angriffe erfolgreich abschloss, kamen die Gäste nur auf 36 Prozent. Auch wenn Stuttgart nochmal herankam, verwandelte Laura Emonts den ersten Satzball der Potsdamerinnen zum 25:22.

An der Seitenlinie der Stuttgarterinnen wirkte Assistenztrainer Faruk Feray zeitweise etwas ratlos. In den entscheidenden Situationen agierte sein Team weniger fokussiert als Gastgeber Potsdam. Der türkische Co-Trainer coachte das Team erneut anstelle des schwer erkrankten Cheftrainers Tore Aleksandersen.

Steigerung im dritten Satz

Im dritten Satz kamen die Gäste endlich im Match an. Eine schnelle Führung baute das Team aus Schwaben kontinuierlich aus. Über 13:9 und 19:13 gewann der aktuelle Deutsche Meister vor allem dank wichtiger Punkte durch Außenangreiferin Simone Lee den dritten Satz mit 25:21 und verkürzte nach Sätzen auf 1:2.

Stuttgart nahm diesen Lauf mit in den vierten Satz. Schnell gingen die Gäste mit 5:2 in Führung. Die Titelverteidigerinnen wirkten nun deutlich stabiler. Trotz der überragenden Schlagstärke von Krystal Rivers ließen sie Potsdam nach einer 22:17-Führung wieder auf 22:22 herankommen. Die Partie entwickelte sich zum Krimi. Nach zwei ungenutzten Satzbällen verlor Stuttgart diesen Satz noch mit 25:27. Laura Emonts erzielte den entscheidenen Punkt zum 3:1-Sieg der Potsdamerinnen.

Drittes Finalspiel am Mittwoch in Stuttgart

Nachdem die Stuttgarterinnen das erste Spiel dieser Finalserie vor heimischer Kulisse mit 3:1 gewonnen hatten, kommt es am kommenden Mittwoch, 10. Mai, in Stuttgart zum dritten Spiel im Playoff-Finale. Eine Entscheidung über den Meistertitel kann dabei noch nicht fallen. Das Spiel in Stuttgart ist aktuell ausverkauft. Resttickets gibt es voraussichtlich am Sonntag, wenn nicht abgerufene Sponsoren- und Partnertickets in den freien Verkauf gehen.