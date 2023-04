MTV Stuttgart gelingt perfekter Start in die Playoffs

Im Kampf um den deutschen Meistertitel in der Volleyball-Bundesliga hat der MTV Stuttgart die Roten Raben Vilsbiburg klar geschlagen.

Der MTV ging gegen Vilsbiburg favorisiert ins Spiel. Und die Mannschaft von Trainer Tore Aleksandersen ließ von Beginn an keine Zweifel am 3:0-Heimsieg auskommen (25:17, 25:15, 25:21).

Spiel zwei steigt in Vilsbiburg

Erst im dritten Satz konnte Vilsbiburg das Ergebnis ausgeglichener gestalten. Spiel zwei in der Serie "Best of Three" findet am kommenden Samstag (15. April) ab 19 Uhr in Vilsbiburg statt. Mit einem Sieg kann sich der MTV dann bereits den Einzug ins Halbfinale sichern.