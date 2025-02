Pia Kästner verlängert ihren Vertrag beim MTV Stuttgart

per Mail teilen

Die Zuspielerin und der Bundesligist haben sich auf eine Verlängerung des Kontrakts bis 2026 geeinigt. Damit stellt der MTV die Weichen für die sportliche Zukunft.

Wenige Tage nach der sofortigen Trennung von Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema gibt es gute Neuigkeiten beim MTV Stuttgart. Mit Pia Kästner bleibt dem Team Deutschlands aktuelle Volleyballerin des Jahres erhalten.

"Ich freue mich riesig, auch in der nächsten Saison bei Allianz MTV Stuttgart auf dem Feld zu stehen. Für mich ist es unglaublich wichtig, mich in einem Verein nicht nur sportlich, sondern auch persönlich gut aufgehoben zu fühlen – und genau das habe ich hier", wird die 123-malige Nationalspielerin in einer Mitteilung zitiert.

Auch Konstantin Bitter freut sich über die Vertragverlängerung der Zuspielerin. "Pia ist während dieser Saison zu uns gestoßen und hat vom ersten Tag gezeigt, dass sie nicht nur als Spielerin auf dem Feld, sondern vor allem auch als Mensch eine Bereicherung für uns ist. Sie bringt neben ihrer großen Erfahrung auch viel Energie und Emotionen aufs Feld", so der Cheftrainer.

Kästner kehrte zum MTV zurück

Kästner hatte 2024 mit Schwerin die Vizemeisterschaft geholt und war anschließend nach Italien zu Megabox Vallefoglia gewechselt. Das Engagement beendete Kästner wegen Verletzungsproblemen wieder. Hinter ihr liegen ein Bandscheibenvorfall, eine Rücken-OP und eine lange Reha-Zeit.

Mitte Dezember wurde bekannt, dass Kästner zum MTV zurückkehrt, für den sie bereits von 2017 bis 2021 gespielt hatte. Mit den Stuttgarterinnen hatte sie 2019 ihre bislang einzige deutsche Meisterschaft gefeiert.