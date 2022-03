Lara Berger: Ein Volleyball-Talent im Konzert der Großen

Sie gilt als ein Ausnahmetalent im Volleyball: die 20-jährige Lara Berger aus Tübingen. Sie spielt bei Allianz MTV Stuttgart und will mit dem Verein große Erfolge feiern. SWR Sport hat sie beim Training besucht.

Lara Berger gehört zu den Nachwuchstalenten im deutschen Volleyball-Sport. Die 1,97 Meter große Diagonal-Angreiferin ist mittlerweile ein fester Teil des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Die 20-Jährige spielt bei ihrem Traumverein. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, weil ich schon als Kind immer bei den Spielen zugucken war und immer angefeuert habe", schwärmt sie gegenüber SWR Sport. "Es war ein Traum, der da für mich in Erfüllung gegangen ist."

Mit 1,97 Meter und viel Trainingsfleiß zum Erfolg

Die Tübingerin hat eine gewisse Größe, wie übrigens der Rest der Familie auch. "Meine Eltern sind auch beide sehr groß - allgemein sind bei uns eigentlich alle groß", erzählt sie. Aber nicht nur die Körpergröße hat Lara Berger weit nach vorne gebracht: Zwei Mal am Tag Training - und das sieben Tage die Woche. Die 20-Jährige gibt alles, um ihren Traum zu verfolgen. Die sportliche Bühne, auf der sie sich präsentieren kann, ist international - und Lara Berger ist mittendrin.

MTV-Trainer Aleksandersen: Für Lara Berger gibt es kein Limit

Trainer Tore Aleksandersen schwärmt entsprechend von der Tübingerin. "Ich finde, sie ist eines der größten Talente in ihrem Alter in Deutschland", sagt er - und erklärt auch gleich, wieso. "Für ihre Größe ist sie sehr koordiniert und sehr stark."

Aber einen Wunsch hat der Cheftrainer dann doch an seine eher zurückhaltende Spielerin: "Sie könnte garantiert ein bisschen lauter, ein bisschen brutaler sein." Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, fügt er noch hinzu, werde alles gut, dann gäbe es kein Limit für Lara Berger bei ihrem Traumklub aus Stuttgart.

Können die Stuttgarter Volleyballerinnen das Triple holen?

Das Triple aus deutschem Meistertitel, dem deutschen Volleyball-Pokalsieg und dem Sieg im CEV-Pokal können die Stuttgarterinnen in dieser Saison schon einmal schaffen: In der Bundesliga sind sie Tabellenführer, das deutsche Pokalfinale gewannen sie am Sonntag gegen den Dresdner SC überzeugend mit 3:0. Und am Dienstag steht das Rückspiel im CEV-Pokal-Finale gegen Istanbul an. Zwar verlor der MTV das Hinspiel mit 1:3. Aber eine Rest-Chance auf den Titelgewinn in eigener Halle besteht nach wie vor.